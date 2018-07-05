Делегация Роскосмоса не будет присутствовать на Международном аэрокосмическом салоне Фарнборо, который откроется в Великобритании 16-го июля.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе корпорации, ее неучастие в выставке не окажет критического воздействия на отрасль.

Ранее Ростех заявил, что не будет участвовать в форуме из-за условий организаторов — они запретили России выставлять продукцию военного назначения.