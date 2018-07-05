Делегация Роскосмоса не будет присутствовать на Международном аэрокосмическом салоне Фарнборо
Делегация Роскосмоса не будет присутствовать на Международном аэрокосмическом салоне Фарнборо, который откроется в Великобритании 16-го июля.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе корпорации, ее неучастие в выставке не окажет критического воздействия на отрасль.
Ранее Ростех заявил, что не будет участвовать в форуме из-за условий организаторов — они запретили России выставлять продукцию военного назначения.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andre_klimov 05 июля 2018 | 09:40
Другими словами - кроме "военки" выставить нечего.
blindpew_33 05 июля 2018 | 09:53
andre_klimov: так и в раньшие времена тоже ничем не могли похвастаться, кроме военки (или космоса, что по сути та же военка).
Исключений типа Ту-144 немного, да и те неудачные.
avp235 05 июля 2018 | 10:06
blindpew_33:
Организаторы британского авиасалона "Фарнборо" запретили России выставлять военную технику на выставке в 2018 году.
Организатором российской экспозиции должна была стать компания "Рособоронэкспорт", но теперь это решение отменено.
apels 05 июля 2018 | 09:41
Признание не конкурентоспособности? Пустоты быстро заполнят и обратно вернуться гораздо сложнее.
romantik56 05 июля 2018 | 09:52
apels: А кто поможет вернуться? В стране остались одни "болельщики"...
jazz31 05 июля 2018 | 09:47
Ранее Ростех заявил, что не будет участвовать в форуме из-за условий организаторов — они запретили России выставлять продукцию военного назначения.
________________________________________________________________________
А другой-то у нее не было и нет: одни матрешки, шапки и валенки!
sergo_25_26 05 июля 2018 | 09:48
Таксы закончились?
blindpew_33 05 июля 2018 | 09:51
"ее неучастие в выставке не окажет критического воздействия на отрасль"
Ну хоть честно сказали: на эту отрасль уже ничто не окажет воздействия. Мёртвые не потеют.