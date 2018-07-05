В Лондоне сегодня состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра»
В Лондоне сегодня состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» в связи с отравлением в Эймсбери. Полиция утверждает, что мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания в своем доме 30-го июня, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Им же были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Пострадавшие сейчас также находятся в больнице в Солсбери.
Комментарии14
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lion64__2 05 июля 2018 | 09:40
Должно быть, каждый из участников сборища примет по четвертинке "новичка" для смелости, а потом все побегут ловить второго скрипалевского кота. Именно он, "highly likely", вышел на большую дорогу и травит мелкобританских джентльменов как мух.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:47
lion64__2: просто НОРМАЛЬНЫЕ люди привыкли иметь дело с ФАКТАМИ ... и Называть их СВОИМИ именами ... вот и всё
fosst13 05 июля 2018 | 09:55
johnbmw: И "хайлилайкли" - это главный факт НОРМАЛЬНЫХ (именно так, капсом, для пущей нормальности) людей, лол.
fosst13 05 июля 2018 | 09:53
lion64__2: Агенту "Кот Масяня" нужно работать лучше. Пока никого не убил, как же так!?
odobryam_s 05 июля 2018 | 09:41
Англичанка гадит. Под себя....
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:49
odobryam_s: вам? лично????
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 09:43
Позорные ватники! Даже отравить никого не могут! "Новичок", "Новичок", какой "Новичок"?! Ахахахаа! Боевым отравляющим веществом не могут убить ни одного человека! Позорище!
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:48
noxepy_7_40_: вполне возможно Именно ТАКАЯ цель и ставилась ...
kamen_12 05 июля 2018 | 10:01
johnbmw: Новичок элексиром жизни разбодяжили?
boseal 05 июля 2018 | 09:52
Как утверждает один местный "специалист по абсолютно всем вопросам" была вторая ампула! Ее раздавил Борис Джонсон, упав на нее с велосипеда).
sergirusso 05 июля 2018 | 09:52
Гэбуха следы путает. При Сталине замочит кого нибудь гэбня - менты дело расследуют, убийц ищут.... Тут Скрипалей отравили, теперь ещё парочку левых, чтобы дело Скрипалей поставить под вопрос.
igoriw 05 июля 2018 | 10:03
Похоже на то что из «Портон-Даун» секретной лаборатории под Солсбери произошла "утечка" отравляющего вещества и попало оно в очень нехорошие руки...
putin_itogy 05 июля 2018 | 10:03
"многоходовочка".
чекист опять креативит.
С претензией старичок, на всемировое влияние.
Не считаются с ним, он психует и мстит.
Псих и обидчивость, удел всех местечковых диктаторов которых знала история.
kara 05 июля 2018 | 10:10
Ничего не поменялось: опять двое, опять типа наркотики, а потом "новичек", опять кто то сообщил про их плохое состояние и тд. Похоже на заготовку, только актеры уже граждане Англии, но это для большей жути.