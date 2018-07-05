В Лондоне сегодня состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» в связи с отравлением в Эймсбери. Полиция утверждает, что мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания в своем доме 30-го июня, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Им же были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Пострадавшие сейчас также находятся в больнице в Солсбери.