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09:30, 05 июля 2018

В Лондоне сегодня состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра»

В Лондоне сегодня состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» в  связи с отравлением в  Эймсбери. Полиция утверждает, что мужчина и  женщина, которые были обнаружены без сознания в своем доме 30-го июня, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Им же были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Пострадавшие сейчас также находятся в больнице в Солсбери.

Комментарии

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lion64__2 05 июля 2018 | 09:40

Должно быть, каждый из участников сборища примет по четвертинке "новичка" для смелости, а потом все побегут ловить второго скрипалевского кота. Именно он, "highly likely", вышел на большую дорогу и травит мелкобританских джентльменов как мух.

johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:47

lion64__2: просто НОРМАЛЬНЫЕ люди привыкли иметь дело с ФАКТАМИ ... и Называть их СВОИМИ именами ... вот и всё

fosst13 05 июля 2018 | 09:55

johnbmw: И "хайлилайкли" - это главный факт НОРМАЛЬНЫХ (именно так, капсом, для пущей нормальности) людей, лол.

fosst13 05 июля 2018 | 09:53

lion64__2: Агенту "Кот Масяня" нужно работать лучше. Пока никого не убил, как же так!?

odobryam_s 05 июля 2018 | 09:41

Англичанка гадит. Под себя....

johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:49

odobryam_s: вам? лично????

noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 09:43

Позорные ватники! Даже отравить никого не могут! "Новичок", "Новичок", какой "Новичок"?! Ахахахаа! Боевым отравляющим веществом не могут убить ни одного человека! Позорище!

johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:48

noxepy_7_40_: вполне возможно Именно ТАКАЯ цель и ставилась ...

kamen_12 05 июля 2018 | 10:01

johnbmw: Новичок элексиром жизни разбодяжили?

(комментарий скрыт)

boseal 05 июля 2018 | 09:52

Как утверждает один местный "специалист по абсолютно всем вопросам" была вторая ампула! Ее раздавил Борис Джонсон, упав на нее с велосипеда).

sergirusso 05 июля 2018 | 09:52

Гэбуха следы путает. При Сталине замочит кого нибудь гэбня - менты дело расследуют, убийц ищут.... Тут Скрипалей отравили, теперь ещё парочку левых, чтобы дело Скрипалей поставить под вопрос.

(комментарий скрыт)

igoriw 05 июля 2018 | 10:03

Похоже на то что из «Портон-Даун» секретной лаборатории под Солсбери произошла "утечка" отравляющего вещества и попало оно в очень нехорошие руки...

putin_itogy 05 июля 2018 | 10:03

"многоходовочка".
чекист опять креативит.
С претензией старичок, на всемировое влияние.
Не считаются с ним, он психует и мстит.
Псих и обидчивость, удел всех местечковых диктаторов которых знала история.

kara 05 июля 2018 | 10:10

Ничего не поменялось: опять двое, опять типа наркотики, а потом "новичек", опять кто то сообщил про их плохое состояние и тд. Похоже на заготовку, только актеры уже граждане Англии, но это для большей жути.

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