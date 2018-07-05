В Попечительском совете Большого театра остались только бизнесмены и финансисты
Все чиновники из него выведены. В частности, Ольга Голодец, Михаил Швыдкой и Александр Жуков.
Председателем Попечительского совета стал глава ВТБ Андрей Костин.
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Все чиновники из него выведены. В частности, Ольга Голодец, Михаил Швыдкой и Александр Жуков.
Председателем Попечительского совета стал глава ВТБ Андрей Костин.
Комментарии2
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ohrjr 05 июля 2018 | 09:11
А Костин разве не чиновник?
ly4_sveta 05 июля 2018 | 09:48
Скоро бизнесменов и финансистов заменят
полицаи и чекисты. Процесс плавный и неприметный.