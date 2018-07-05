Сотрудники Театра.док, задержанные накануне, отпущены из отделения полиции

Сотрудники Театра.док, которые были накануне задержаны в Москве после раздачи листовок в поддержку режиссера Олега Сенцова, были отпущены из отделения полиции. Причины задержания толком никто не объяснил, — рассказала «Эху Москвы» режиссер театра Зарема Заутдинова.

В общей сложности были задержаны девять сотрудников Театра.док, некоторые утверждают, что полицейские применили к ним силу.