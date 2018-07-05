Сотрудники Театра.док, задержанные накануне, отпущены из отделения полиции
Сотрудники Театра.док, которые были накануне задержаны в Москве после раздачи листовок в поддержку режиссера Олега Сенцова, были отпущены из отделения полиции. Причины задержания толком никто не объяснил, — рассказала «Эху Москвы» режиссер театра Зарема Заутдинова.
В общей сложности были задержаны девять сотрудников Театра.док, некоторые утверждают, что полицейские применили к ним силу.
Комментарии3
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lion64__2 05 июля 2018 | 09:19
Слишком много там собралось гомосятины, потому и забирали эту шушеру. Напрасно отпустили, лучше бы дали каждому заднеприводному срок.
kit07_12 05 июля 2018 | 09:39
lion64__2: Вчера они говорили, что просто стояли на улице, а полицаи обвинили их в том, что они пьют спиртное в неположенном месте.
Сегодня выясняется, что они листовки раздавали.
Вопрос: почему вчера умолчали о раздаче листовок, борцуны?
ly4_sveta 05 июля 2018 | 09:44
Хочу задерживаю, хочу отпускаю...
Какие могут быть объяснения у чекистского
режима? И кому объяснять? Рабам? Они
объясняют все Путину и отчитываются перед
Путиным, а не перед народом, не перед обществом.