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09:00, 05 июля 2018

«Роскосмос» и «Рособоронэкспорт» не будут участвовать в международном авиакосмическом салоне «Фарнборо» этого года

Среди причин называют условия, выдвинутые организаторами британской выставки вооружений.

Представители российской космической отрасли отказались от размещения своего стенда на авиасалоне еще два года назад, а теперь не станут отправлять и официальную делегацию. В 2016 году, во время предыдущего салона, Россию представляли прежний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и  президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Он накануне ушел в отставку. Министр промышленности Денис Мантуров в марте заявлял, что если участие России в Фарнборо возможно, то на минимальном уровне. По его словам такие салоны как Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что российская военная продукция поставляется на другие рынки. В «Ростехе» сообщили, что не будет стенда «Рособоронэкспорта» и в принципе экспозиций с любой продукцией наших оборонных компаний. Ранее сообщалось, что организаторы авиасалона — Society of  British Aerospace Companies — запретили России выставлять в этом году продукцию военного назначения. Три года назад российская делегация не смогла попасть в  Великобританию из-за отказа в визах, а в 2016 году «Ростех» и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.

Международный авиационно-космический салон «Фарнборо 2018» в пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля.

Комментарии

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mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 09:10


Чем больше батутчик-рагозин разваливает порученные ему отрасли промышленности, тем меньше они будут участвовать в международных выставках.

oldpartizan 05 июля 2018 | 09:11

в вкс падёж?)))

mordvinyka_zabiyka 05 июля 2018 | 09:19

mikhail_spb_: у Трофима даж песня есть на эту тему:
Зима в городе Хрякино, дома снегом заляпаны.
Впотьмах время запрятано, смято, скукожено, скатано.
В тоске запредельной казалось прикольным
Забраться с похмелья на верх колокольни.

Припев:
Мы падаем, падаем, падаем, а ты говоришь летим;
Давай же хоть беса порадуем, брат Никодим.
(с) Сергей Трофимов

luger_max_otto 05 июля 2018 | 09:32

Проблема в том, что Рогозин на таких должностях может находиться только при администрации, которой нужны верные идиоты, а не профессионалы. Так что как писали Ильф и Петров- "Пойдемте, Киса. Мы чужие на этом празднике жизни".

tag188 05 июля 2018 | 09:12

Еще оин рывок под руководством гения геополитики, и Россия не только в космических, а даже в авиационных салонах участвовать не будет.

askol2016 05 июля 2018 | 09:12

Куда им со свиным рылом в калашный ряд?

seryj_wolk 05 июля 2018 | 09:13

Выброшенные на обочину рфики изображают гордость.

klegg 05 июля 2018 | 09:19

мантуров как в воду пернул

andy66 05 июля 2018 | 09:20

А бывают выставки батутов?

sskull 05 июля 2018 | 09:23

Знают мелкобриташки, что российское оружие на фоне западного будет выглядеть, как майская роза среди навоза, вот и ставят препятствия.
Уровень этого салона это укрогабонские танки Навозец, вот пусть их и смотрят.

ostapbey 05 июля 2018 | 09:29

sskull: федерасты России завели свою Срамату как танк?
Боярышником, небось, вместо мочи козла доливали даже..

donez 05 июля 2018 | 09:38

sskull: А российского оружие нет и в помине. Есть копии советского, причем с постоянно ухудшающимся качеством.

sprav77 05 июля 2018 | 09:24

Нечего показать?

goscha2014 05 июля 2018 | 09:24

Нам запретили , а мы и не поедем! Все равно над нашим всем только глумятся, а денег не платят! А оно и не летает, а если летает, то не туда! Будем смотреть мультики и бояться! Куда интереснее также показать, как оно взлетает, а полетит и куда- не важно.

ansata 05 июля 2018 | 09:25

"По его словам такие салоны как Ле Бурже и Фарнборо себя изжили"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
))))

ostapbey 05 июля 2018 | 09:26

.В целях защиты окружающей среды, Международной организацией гражданской авиации были созданы международные стандарты, которые закреплены в Приложении № 16 к Конвенции о международной гражданской авиации; предусмотрена сертификация воздушных судов по шуму и эмиссии авиационных двигателей, которую должно осуществлять государство, где зарегистрирован самолет.
..Экологические стандарты нового поколения предполагают эффективные меры по уменьшению числа «шумовых загрязнителей», в том числе, авиационного шума. Так границей авиационного шума самолетов является максимальное значение EPN (effective perceive noise level) — эффективного уровня воспринимаемого шума, который измеряется в дБ (децибелах). Измерение шума проводится при следующих условиях: полное отсутствие осадков; скорость ветра 0 м/с (отсутствие аномальных условий ветра); температура воздуха на высоте 10 м от ВПП должна быть не ниже 2ºС и не выше 35ºС; влажность воздуха от 20 % до 95 % [2, с. 5].

Авиационный шум измеряют по трем контрольным точкам: при взлете на расстоянии 450 м от ВПП (уровень шума максимальный), при наборе высоты на расстоянии 6500 м от начала разбега самолета, и при посадке самолета на расстоянии 120 м и при угле наклона глиссады равному 3º.

jblack2 05 июля 2018 | 09:26

Можно было написать проще - российской компании производящей вооружение британцы запретили выставлять на выставке продукцию военного назначения, постоянно тянут с оформлением виз или просто отказывают в их предоставлении...

andre_klimov 05 июля 2018 | 09:45

jblack2:
Можно написать ещё проще - никакой другой продукции, кроме военной, Россия представить не может. Действительно - зачем России такая выставка? :))

platonnekafrin 05 июля 2018 | 09:27

Ну хоть бы мультфильм отвезли. Или вторую серию покажут в сезоне 2024 - бесконечность?

drtomsky 05 июля 2018 | 09:38

Мы батуты не строим, мы мультфильмы рисуем! Нам на выставку анимационного фильма.

(комментарий скрыт)

zor 05 июля 2018 | 09:40

Невыполнимыми условиями битанской стороны оказлись требования больше не присылать только всевозможные модификации Автомата Калашникова,т.к от него уже всем тошнит.

sapiens17 05 июля 2018 | 09:40

Грустно.

detul 05 июля 2018 | 09:55

Вот настоящий пример конкурентной борьбы, о которой так мечтал Егор Тимурович Гайдар. !!! Свободная демократическая конкуренция во всей красе.

mikr 05 июля 2018 | 10:10

Англичане запретили России выставлять на Фарнборо продукцию военного и двойного предназначения, а под это определение подпадает практически любой экспонат подобного мероприятия. А кроме того Запад в последнее время обзавелся отвратительной привычкой арестовывать российское имущество под надуманным предлогом, и потом устраивать длительные судебные шоу по поводу возврата имущества законному владельцу. Поэтому Россия предлагает англичанам для начала научиться прилично себя вести, а уж потом станет возможно обсудить участие России в будущих британских выставках.

Кстати, статусность данного мероприятия, в отсутствие российской экспозиции сильно пострадала. Многие потенциальные покупатели отлично понимают, что англичане опасаются конкуренции со стороны российских производителей, поэтому сделок на этом салоне будет заключено немного. Большинство зрителей будут дожидаться аналогичных мероприятий в Китае, Сингапуре и других местах, где российская продукция будет представлена в полном объеме.

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