«Роскосмос» и «Рособоронэкспорт» не будут участвовать в международном авиакосмическом салоне «Фарнборо» этого года

Среди причин называют условия, выдвинутые организаторами британской выставки вооружений.

Представители российской космической отрасли отказались от размещения своего стенда на авиасалоне еще два года назад, а теперь не станут отправлять и официальную делегацию. В 2016 году, во время предыдущего салона, Россию представляли прежний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Он накануне ушел в отставку. Министр промышленности Денис Мантуров в марте заявлял, что если участие России в Фарнборо возможно, то на минимальном уровне. По его словам такие салоны как Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что российская военная продукция поставляется на другие рынки. В «Ростехе» сообщили, что не будет стенда «Рособоронэкспорта» и в принципе экспозиций с любой продукцией наших оборонных компаний. Ранее сообщалось, что организаторы авиасалона — Society of British Aerospace Companies — запретили России выставлять в этом году продукцию военного назначения. Три года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, а в 2016 году «Ростех» и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.

Международный авиационно-космический салон «Фарнборо 2018» в пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля.