Проект «Археология Петлюры» начинается сегодня в пространстве исторической экспозиции музея Москвы
Новая творческая интервенция – проект художника «Археология Петлюры» начинается сегодня в пространстве исторической экспозиции музея Москвы.
Выставка продлится до конца года.
Комментарии3
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oldpartizan 05 июля 2018 | 09:15
патриоты напряглись как электричество.
putn_pnh 05 июля 2018 | 09:30
Да. Симон был знатным археологом.
krito777 05 июля 2018 | 09:32
putn_pnh: это тот Симон жертвам которого в Израиле памятник стоит?