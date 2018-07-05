Мужчина и женщина, обнаруженные без сознания неподалеку от Солсбери, пострадали от вещества «Новичок»
Мужчина и женщина, обнаруженные в бессознательном состоянии неподалеку от Солсбери, пострадали от вещества «Новичок». К такому выводу пришли в Скотланд-Ярде.
По словам шефа контртеррористического подразделения британской полиции Нила Базу, предстоит найти ответственных за преступление:
«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Я бы добавил, что сложное расследование покушения на Юлию и Сергея продолжается, и детективы продолжают изучать все имеющиеся доказательства. Они выясняют все возможные причины, чтобы выявить тех, кто несет ответственность за этим безрассудным и варварским преступлением. Однако я должен сказать, что мы не в состоянии сказать, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали».
Сегодня в Лондоне состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра», на котором будут обсуждаться последние события.
Комментарии50
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johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:03
вполне могу предположить очередную СпецОперацию наших Ухарей - Репутация понимаете ли ...
mymymy 05 июля 2018 | 09:11
johnbmw: Ваши ухари могут только польским панам унитазы драить.
Хотя вырисовывается странная ситуация.
Сначала у людей обнаруживают симптомы передоза и отправляют в больницу, где состояние четко стабилизируют.
Потом анализы отправляют в Портон-Даун, и там - о ужас! - обнаруживают "новочок" (от которого при высокой концентрации умирают в течение нескольких минут).
Так, может, в Портон-Дауне стоит какой-нибудь "дозатор", который загрязняет аналитические образцы "новичком"?
Может, надо в Портон-Дауне наконец-то нормально убраться, помыть там всё, оборудование почистить?
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:17
mymymy: плодить "полезных идиотов" наши Ухари наблатыкались в массовом порядке ... и вы тому яркий пример ...
drgonish 05 июля 2018 | 09:28
johnbmw:
[плодить "полезных идиотов" наши Ухари наблатыкались в массовом порядке ... и вы тому яркий пример ...]
Ответы в стиле "сам дурак" работают только с вам подобными. И непонимание это факта есть печальный признак.
sagen 05 июля 2018 | 09:17
mymymy: Страна со сталактитами из *овна насмехается над чистыми унитазами? Ну это же надо до такого додуматься.
Понятно, что это очередная операция по отвлечению. Отравлены случайные люди, чтобы увести следствие в сторону от России. Чистой воды государственный терроризм. Точно та же подлость, что и с Боингом и со всеми предыдущими подвигами путинской России.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:22
sagen: по крайней мере такая версия возникает Первой - Репутация понимаете ли ...
perestarok 05 июля 2018 | 09:43
sagen: "Точно та же подлость, что и с Боингом и со всеми предыдущими подвигами путинской России."
Та же, что и с Бабченко.
mordvinyka_zabiyka 05 июля 2018 | 09:21
mymymy: му му Унитазы это вообще тлетворное влияние Запада))
Все в сортиры на дыры в полу в рашке-зырянии))указом Путина)
socialism 05 июля 2018 | 09:15
johnbmw: Ваша личная репутация судя по вашим комментариям, не блещет. Пищите глупости и бред. Даже не знаете, что "Новичок" убивает, а не просто отравляет. И вывод очевиден: британцы совсем заврались.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:19
socialism: за то вы это Знаете ТОЧНО!!!! ;-))))))))))
приведите мне ещё один пример такого же средства, которое "убивает, а не просто отравляет" .... ЖДУ!!! ;-))
reader0z 05 июля 2018 | 09:42
johnbmw: "приведите мне ещё один пример такого же средства, которое "убивает, а не просто отравляет". "Цианистый калий?
horseraddish 05 июля 2018 | 09:21
socialism: Либо кремлины совсем обнаглели
mordvinyka_zabiyka 05 июля 2018 | 09:23
socialism: без твоего умища ну никак не разобраца))не зря же у тебя фамилия Маркс))И бородища до колена))
fessgray 05 июля 2018 | 09:33
socialism: нормально у него все с репутацией ... Британцы в отличие от наших располагают репутацией государства, которое держит слово, уважает своих граждан, обеспечивает высокий уровень жизни, не нападает на соседей (в современной истории), оказывала сопротивление фашизму, а не было его союзником как СССР и т.д. и т.п.
А вот наш плешивый сисян врет и врет постоянно. Это и есть репутация. Понимаете?! Если Англия скажет черное, а путин скажет белое, то я буду на 100% уверен, что это черное ... просто потому чт опутин врет, врет постоянно. Честно говоря, я не думаю, что это тот самый Путин, который до 2008 года сносно и даже очень хорошо справлялся с обязанностями. Сейчас у власти якут, который не знает немецкого, тупит, не к месту смеется и любит раздеваться перед камерами.
mymymy 05 июля 2018 | 09:42
fessgray: Ну, у вас Британия, может, и располагает чем-то там, а в России выражение "британские ученые" уже стало мемом.
Собственно, вот такая репутация.
Про свиные головы для премьер-министров вообще не говорю.
fosst13 05 июля 2018 | 09:46
fessgray: Англия имеет репутацию?! О боже, не смешите вы так! Даже сами англичане обещают навалять своим СМИ, полностью продавшихся политиканам любыми способами преследующих свои интересы после всей той лжи, что они вылили перед ЧМ.
estamp 05 июля 2018 | 09:16
johnbmw: Как хомячки пыжатся хоть как-то это объяснить!
Напомню, к Скрипалям "весьма вероятно" приписали Россию исключительно потому что Скрипаль бывший сотрудник ГБ. Данные жертвы никак. И еще, кстати, мужик был зарегистрирован как героиновый наркоман.
А репутацию засунь себе в дупу. Это не репутация, это пропагандисткая война. Там сначала обвиняют во всех смертных, потом велят хомячкам говорить про репутацию. И если "репутация" единственный аргумент, значит нет у вас ничего.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:21
estamp: засуньте своё мнение себе ... ПО ГЛУБЖЕ!!!! :-))
там главный момент почему "Скрипалям "весьма вероятно" приписали Россию" - это то, что Новичёк в России разрабатывали ...
estamp 05 июля 2018 | 09:25
johnbmw: это то, что Новичёк в России разрабатывали
---
Угу. Только Россию обвинили еще до того как выяснили ОВ.
И есть сомнения, а бвл ли Ночичек? Учитывая подозрительно вясокую выживаемость клиентов.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:30
estamp: Только Россию обвинили еще до того как выяснили ОВ. / - в вашем ВОСПАЛЁННОМ воображении??????
estamp 05 июля 2018 | 09:44
johnbmw: Низачет! Применение капслока не добавляет весомости аргументу. Особенно при отсутствии собственно аргумента.
fessgray 05 июля 2018 | 09:35
estamp: вы из серии верных кремлевских псов, которые вечно воют авыдокажитяяяя! Печально, товарищи.
estamp 05 июля 2018 | 09:46
fessgray: Ну у нас только либерал-хомчки считают доказательства пережитком "темного прошлого". И что "большим белым господам" нпдо верить на слово.
donez 05 июля 2018 | 09:21
johnbmw: Да бросьте... Просто у нас этого "новичка", как сказал кот Матроскин,- как гуталина на гуталиновой фабрике.... И продолжая цитировать, процитирую: - вот мой дедушка живущий у сторожа этой фабрики и шлет его кому попало...
Ну самом деле... люди старались, делали, ордена получали, научные степени... не пропадать же "добру".
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:24
donez: высоко вероятно ... - Репутация понимаете ли ...
dude_lebowsky 05 июля 2018 | 09:35
johnbmw: о том же подумал. Они сейчас могут ещё отравить несколько человек, чтобы потом сказать, что у вас "Новичок" можно в любой аптеке купить и мы тут не причём.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:37
dude_lebowsky: по крайней мере это Высоко Вероятная версия ....
krito777 05 июля 2018 | 09:37
johnbmw: зачем предполагать, если эту методичку ваши коллеги по цеху репостят уже третий день. Вы даже слова в предложении местами не меняете))
ura_russians 05 июля 2018 | 09:05
всю бриташку, как ранее и Украину, потравили газом «дурачок».
:)))))
и сделали это боевые коты спецназа гру.
varangian2011 05 июля 2018 | 09:13
ura_russians: Кто-то над кем-то настойчиво издевается. То ли Кремль над Лондоном, то ли наоборот.
pipka 05 июля 2018 | 09:31
varangian2011: я не исключаю присутствия третьей стороны, которая хочет замутить движуху между странами, надеясь на тупость бритов
donez 05 июля 2018 | 09:46
pipka: А вы поставьте рядом ягуар и ладу весту, бентли и ладу калину... сравните... кто туп, а кто нет.
donez 05 июля 2018 | 09:43
varangian2011: Да тошно запертому в кремлевском бункере... То переименования воинских частей, названиями областей чужого государства затеет, то мундиаль на последние деньги, то самолет какой нибудь собьет, то траванет ядом... А о чего его никто не любит? За это все поплатятся...
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:14
ura_russians: по крайней мере плодить "полезных идиотов" наши Ухари наблатыкались в массовом порядке ...
mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 09:08
Отравление - это месть чекистов за отказ официальных лиц Великобритании ехать на ЧМ в Россию?
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:12
mikhail_spb_: бобби постараются разобраться ... хотя это, наверняка, будет не так просто, если это, конечно, очередная Спецуха наших Ухарей ... а на это указывает использование Новичка ...
sskull 05 июля 2018 | 09:09
Кто-то у бриташек с БОВ под носом ходит и травит налево направо, а единственное, что родит сейчас криворотая Мэй, так это блеяние, что виновата Россия...
socialism 05 июля 2018 | 09:18
Не убивающий никого "новичок" в Британии производится в их психбольнице. По-другому никак.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:26
socialism: давайте по порядку ... Сколько и в каких Условиях надо Новичка что бы ГАРАНТИРОВАННО Убить???? - Жду конкретного ответа ...
krito777 05 июля 2018 | 09:41
johnbmw: если верить бриташкам то буквально пара миллиграм, а на ручку целый стакан вылили по словам всё тех же бриташек.
petrovich_spb 05 июля 2018 | 09:21
Сложно представить, какое очередное победобесие потребуется запутинцам осенью. От Запада все трудее отбиваться.
estamp 05 июля 2018 | 09:23
Мужчина и женщина, обнаруженные в бессознательном состоянии неподалеку от Солсбери, пострадали от вещества «Новичок».
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Пострадали-то они от бодяженного героина. Но в текущий исторический момент правильнее настаивать на Новичке. Все равно предъявлять их публике, как и Скрипалей, не планируют
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 09:39
estamp: Пострадали-то они от бодяженного героина/ - это Лично вы выяснили??????
estamp 05 июля 2018 | 09:49
johnbmw: А чем эта версич хуже версии с Новичком. Кстати, британская полиция признала, что по-крайней мере мужик в тоы паре был героиновым наркоманом. Так что моя версия "весьма вероятнее" вашей.
drgonish 05 июля 2018 | 09:24
[Мужчина и женщина, обнаруженные без сознания неподалеку от Солсбери, пострадали от вещества «Новичок»]
А не предатели-ли это из России?
benny_point 05 июля 2018 | 09:27
.... а кот с морской свинкой будут присутствовать в деле об отравление? А то как-то неполно получается - люди отравились, а мыши живы и доедают мебель в доме.
smith_1984_ 05 июля 2018 | 09:29
а представляете если сборная Англии выйдет в финал , сколько сразу " новичков " появится )))))
smith_1984_ 05 июля 2018 | 09:33
smith_1984_: надеюсь противоядие от этого страшного газа опять оказалось рядом , сколько они находились без сознания ? это же страшный паралитический газ .
jazz31 05 июля 2018 | 09:41
Гнусная шпана, которая отравила Скрипалей, пытается поставить следствие в тупик, сбивая его со следа, тем самым повышая его уверенность в том, что в обеих случаях торчат одни и те же уши! До чего же гнусы глупы и непрофессиональны! Зато у этих гнусов профессионально получается разорять страну.
ly4_sveta 05 июля 2018 | 09:54
Этот ,,новичок» окажется чешским. С их
президентом все оговорено. И тогда
совсем все запутается-перепутается-перемешается...)))