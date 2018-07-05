[Мужчина и женщина, обнаруженные без сознания неподалеку от Солсбери, пострадали от вещества «Новичок»]

Мужчина и женщина, обнаруженные в бессознательном состоянии неподалеку от Солсбери, пострадали от вещества «Новичок». К такому выводу пришли в Скотланд-Ярде.

По словам шефа контртеррористического подразделения британской полиции Нила Базу, предстоит найти ответственных за преступление:

«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Я бы добавил, что сложное расследование покушения на Юлию и Сергея продолжается, и детективы продолжают изучать все имеющиеся доказательства. Они выясняют все возможные причины, чтобы выявить тех, кто несет ответственность за этим безрассудным и варварским преступлением. Однако я должен сказать, что мы не в состоянии сказать, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали».

Сегодня в Лондоне состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра», на котором будут обсуждаться последние события.