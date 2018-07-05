Сербия отрицает информацию о планах покупки у России комплексов С-300

В Министерстве обороны этой страны говорят, что эти сведения не соответствуют действительности. Накануне об этом сообщало агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

Кстати, в прошлом году возможности поставок Белграду зенитно-ракетных комплексов не исключал директор Российской федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.