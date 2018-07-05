Сербия отрицает информацию о планах покупки у России комплексов С-300
В Министерстве обороны этой страны говорят, что эти сведения не соответствуют действительности. Накануне об этом сообщало агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник.
Кстати, в прошлом году возможности поставок Белграду зенитно-ракетных комплексов не исключал директор Российской федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Комментарии5
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korikov 05 июля 2018 | 09:00
Сербии ещё в девяностых надо было купить С-300, тогда их не бомбили бы штаты.
tag188 05 июля 2018 | 09:15
korikov: Сербия и КУПИТЬ -- понятия не совместимые. У них на закупку вооружений банально денег нет.
Так что, отсутствие планов ПОКУПКИ в данном случае абсолютная правда. Могут быть только планы получения С-300 на халяву.
dmitry_v 05 июля 2018 | 09:01
Опоздали российские военные торгаши. Лет на 15. Это во времена бомбежки Белграда американцами С-300 югославы просили.
vezdehod 05 июля 2018 | 09:07
Но, если Подарят, то не откажутся.
ostapbey 05 июля 2018 | 09:33
dmitry_v: югославы???это типа такие же федерасы,как и русские без роду и племени!
И без территориально-национального образования даже??