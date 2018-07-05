Владельцам, успешно освоившим первый «Дальневосточный гектар», предлагают выдавать второй,

Соответствующие поправки подготовили в министерстве по развитию Дальнего Востока.

Как сообщил ТАСС глава ведомства Александр Козлов, они будут внесены в думу в сентябре.

Напомним, — программа предоставляет гражданам России право на получение земельного участка до одного гектара.