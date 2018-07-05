Владельцам, успешно освоившим первый «Дальневосточный гектар», предлагают выдавать второй,
Соответствующие поправки подготовили в министерстве по развитию Дальнего Востока.
Как сообщил ТАСС глава ведомства Александр Козлов, они будут внесены в думу в сентябре.
Напомним, — программа предоставляет гражданам России право на получение земельного участка до одного гектара.
Комментарии8
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putin_itogy 05 июля 2018 | 08:55
Спасиба, начальник!...
Китайцы освоят..
platonnekafrin 05 июля 2018 | 08:56
А первый, который "освоенный", кому отдавать?
ostapbey 05 июля 2018 | 09:11
Второй???
А ведь ...как, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным агентства Transsibinfo.com, действие аренды ПЕРВОГО гектара дразвернулось ещё 16 июня в селе Краснореченское. Автомобиль марки Ford, за рулём которого находился Константин Белинский, заехал на земельный участок и повредил урожай – клубнику. Хозяйка поля, куда заехал чиновник, в это время находилась на Всероссийском молодёжном форуме «Амур» со своим проектом по выращиванию клубники на «дальневосточном гектаре». Владелица хозяйства оценила причинённый ущерб в 320 тысяч рублей, так как вместе с клубникой пострадала и дорогая поливочная система...
НУЖЕН ли ей второй гектар?
В аренду даже..
Известно, что ранее Константин Белинский сдал это самое поле Ирине Коровиной в аренду.
efilika 05 июля 2018 | 09:01
Кто освыоил? Героев поименно хочется услышать
vezdehod 05 июля 2018 | 09:05
После того как освоят и второй - можно Раскулачивать.
dmitry_v 05 июля 2018 | 09:05
Сунь Хунь Фчай и без Госдумы гектар освоит. Много гектаров. https://clck.ru/DeBzB
eleonora_semendyakina 05 июля 2018 | 09:20
Надо не второй гектар раздавать, а к первому - коммуникации подвести.
ly4_sveta 05 июля 2018 | 09:38
Китайцы довольны и счастливы!)))
Они и третий и пятый освоят, и десятый...