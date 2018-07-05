Мосгорсуд начнет сегодня рассматривать уголовное дело Александра Ламонова

Мосгорсуд начнет сегодня рассматривать уголовное дело бывшего зам.начальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова. Его обвиняют в получении взятки.

Процесс будет проходить в закрытом режиме, так как материалы дела содержат гриф «секретно». Ламонов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины.



По версии следствия, полковник создал условия для смягчения обвинения и освобождения из-под стражи соратника криминального авторитета Шакро Молодого.