Мосгорсуд начнет сегодня рассматривать уголовное дело Александра Ламонова
Мосгорсуд начнет сегодня рассматривать уголовное дело бывшего зам.начальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова. Его обвиняют в получении взятки.
Процесс будет проходить в закрытом режиме, так как материалы дела содержат гриф «секретно». Ламонов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины.
По версии следствия, полковник создал условия для смягчения обвинения и освобождения из-под стражи соратника криминального авторитета Шакро Молодого.
Комментарии1
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tom_tom 05 июля 2018 | 09:00
Все жалуются, что после 50 трудно устроиться на работу.
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