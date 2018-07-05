В Кремле решили активизировать работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы
В администрации президента уже создан неформальный штаб «по преодолению трудностей», — сообщили газете «Ведомости» несколько информированных источников.
К решению проблемы привлечены различные эксперты и пиар-технологи.
Комментарии12
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lenin3 05 июля 2018 | 08:39
Главный пиар-лозунг:умри до пенсии-помоги Родине!...
vikwlad 05 июля 2018 | 08:46
"...создан неформальный штаб..."
Война с народом началась. Создан штаб.
ansata 05 июля 2018 | 08:38
Про накопительную часть уже все забыли? А ведь людей просто кинули. Им показалось мало, теперь пиар-технологии)) Мля, какие технологии против карманников?
kama 05 июля 2018 | 08:38
Кремлеботы и тролли построились в шеренги и колонны для парада на Красной площади.
yralez 05 июля 2018 | 08:43
Зоны стройте.....не все ведь умрут, жить захотят, а кормят только на зонах.
platonnekafrin 05 июля 2018 | 08:47
yralez: Футбол скоро кончится, а стадионы останутся. Так тюрьмы что строить вроде бы не надо, но они будут строить - чтоб и с тюрем воровать.
compare 05 июля 2018 | 08:44
то есть создают "команду" по превращению "черного" в "белое"? удачный гешефт!
platonnekafrin 05 июля 2018 | 08:51
Кстати! Путин еще не пел! Пусть сейчас нам споет! Припев хороший знаю:
Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!
riots 05 июля 2018 | 08:54
Я даже знаю за чьи деньги оплачивается это пиар-сопровождение.
sklar39 05 июля 2018 | 08:54
Путину уже 65 лет, а он все работает! И не просто работает, а на галерах гребет! А вы все недовольны. Стыдитесь, господа.
tag188 05 июля 2018 | 09:01
Странно, президент пенсионной реформой не занимается, а в его администрации уже штабы создают.
kemyul 05 июля 2018 | 09:42
Панину в пиарщики !!