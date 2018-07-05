Брат Алексея Навального, Олег, который вышел на свободу 29 июня, продолжает судиться с  администрацией колонии

Брат политика Алексея Навального, Олег, который вышел на свободу 29 июня, продолжает судиться с администрацией колонии за различные взыскания, — об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Напомним, Олег Навальный получил реальный срок, три с половиной года, по делу «Ив Роше». Он отбывал наказание в колонии в Орловской области.