Брат Алексея Навального, Олег, который вышел на свободу 29 июня, продолжает судиться с администрацией колонии
Брат политика Алексея Навального, Олег, который вышел на свободу 29 июня, продолжает судиться с администрацией колонии за различные взыскания, — об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».
Напомним, Олег Навальный получил реальный срок, три с половиной года, по делу «Ив Роше». Он отбывал наказание в колонии в Орловской области.
Комментарии1
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benny_point 05 июля 2018 | 08:56
Олень Анальный решил увеличить длину рогов - ну что ж флаг в руки тебе Олень Анальный!
Чем длиннее рога тем ты больше олень))))))