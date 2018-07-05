Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае
По данным местного управления ФСИН, это осужденный за грабеж на шесть лет лишения свободы — его не обнаружили во время дневной проверки.
Начались оперативно-розыскные мероприятия. За информацию о местонахождении беглеца, в ведомстве обещают вознаграждение.
Комментарии8
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luger_max_otto 05 июля 2018 | 08:34
Вертухаи даже охранять разучились...
platonnekafrin 05 июля 2018 | 08:44
Из хорошего места не бежали бы.
andy66 05 июля 2018 | 08:46
дыру в заборе заделать некому )))
buzukin1914 05 июля 2018 | 08:51
Да его медвед сожрет - далеко не уйдет! Медведы любят жрать отважных беглецов :)
vezdehod 05 июля 2018 | 09:16
"Свобода лучше. чем несвобода"
Д. Медведев.
riots 05 июля 2018 | 08:52
А Динамо бежит ? (С)
putin_itogy 05 июля 2018 | 09:04
Карманника охранять,
это же не Олега Навального..
Пусть бежит, он не опасен для власти.
Он же не агент Госдепа.
oksana63 05 июля 2018 | 09:08
Ну как это, четвертый за неделю? Разве такое бывает?