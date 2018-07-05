Суд возобновил арест активов «Газпрома» в Швейцарии
В «Нафтогазе» отмечают, что таким образом приостановили решение местной инстанции о снятии ареста с ценных бумаг.
Решение Высшего суда кантона Цуг об аресте активов «Газпрома» временное, отмечают в «Нафтогазе». Оно будет действовать вплоть до рассмотрения жалобы украинской компании на постановление швейцарского суда первой инстанции. Он ранее снял арест с ценных бумаг Nord Stream и Nord Stream 2 – управляющих компаний одноименных газопроводов. Все эти решения связаны с длительным разбирательством по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Напомним, в начале февраля Стокгольмский арбитраж с учетом задолженности украинской компании постановил, что «Газпром» должен выплатить около 2,5 млрд долларов. После этого по ходатайству «Нафтогаза» активы российского газового монополиста были арестованы в Швейцарии, Голландии и Великобритании. Однако Апелляционный суд шведского округа Свеа посчитал, что оснований для ареста ценных бумаг недостаточно, и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в этой части.
В компаниях, управляющих активами «Газпрома» в Швейцарии, отказались от комментариев.
Комментарии8
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banyi1 05 июля 2018 | 08:33
Осень не за горами )))
vezdehod 05 июля 2018 | 09:11
banyi1:
Осень не за горами )))
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Это тебе не 2014 год - поезд "Газпрома" едет в тупик и авария его неизбежна.
terens 05 июля 2018 | 08:39
Северный поток будет запущен как бы каклы не гадили. Потому что у европейцев прагматизм всегда побеждает политику. деловых людей там куда больше чем словоплетов и бесноватых неудачников просравших страну власть в которой они захватили.
luger_max_otto 05 июля 2018 | 08:50
Во- первых не факт, что будет запущен, а во- вторых не факт, что газпрому удастся даже отбить затраты.
krito777 05 июля 2018 | 09:08
luger_max_otto: будет будет. а что дальше качать газ через поле диких бесноватых дикарей.
Зачем если можно качать по морю и основной доход от транзита будет получать страна имеющая самый большой вес в ЕС, которая лёгким движением ноги пнула болгар к отказу от ЮП чтобы газпром перебросил средства на СП-2.
lenin3 05 июля 2018 | 08:45
Шо вы делаете,изверги:так нам и НДС до 22% поднимут!Дайте народу пожить спокойно,снимите арест!!
andre_klimov 05 июля 2018 | 08:49
Как и предполагалось при заключении контракта - само решение арбитража пересмотрено или отменено быть не может. Можно придираться к каким-то процедурным вопросам и притормаживать исполнение, но, в конечном счёте, ещё дороже обойдётся.
timwlad78 05 июля 2018 | 09:06
Суд возобновил арест активов «Газпрома» в Швейцарии
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США гадит как может готовясь к встрече верхов.
США и Евросоюзу надобно сбыть Украину как и евреев ортодоксов на содержание самих украинцев и самих евреев. Или спихнуть евреев ортодоксов или украинцев на чьё либо государственное содержание.
И так господину Путину предложено два варианта, Оттоманская Империя и Раздел Украины по границам 17 века с привлечением на свои рынки западных корпораций на условиях западных корпораций.
Или Украина превращается в Югославию 2.На Украине дебилизм и безответственность во власти абсолютная. Всё пущено на самотёк на основе берите всего сколько хотите .Самодурство правит Украиной.
Ну это и угроза и Евросоюзу. И США нагадив развязав войну на Украине создав проблемы с новой волной беженцев для Евросоюза обвинят во всём Россию.
России плевать на оба варианта .
Европе и США нужен газ и США не может газом обеспечить себя и Европу. Для собственного обеспечения американцам надобны российские и ближневосточные природные ресурсы.
Так что США и Евросоюз пытаются играть на нервах в реальности не имея возможности нагадить по настоящему. Так как вообще потеряют доступ к ближневосточным и российским ресурсам.
Азия смотря на то, что Россия не подаётся на шантаж будет руки ноги выкручивать западникам. Тоже самое произойдёт и в Африке, и в Южной Америке. Волны мигрантов утопят западные страны. И ВОЙНУ ТАК СПАСИТЕЛЬНУЮ ДЛЯ ЗАПАДА НЕ СМОЖЕТ ЗАПАД НАЧАТЬ!!!
Так что Россия смело может выдвигать свои условия и требовать их исполнения так как у России создать ресурс их исполнить.