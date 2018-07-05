Суд возобновил арест активов «Газпрома» в Швейцарии

В «Нафтогазе» отмечают, что таким образом приостановили решение местной инстанции о снятии ареста с ценных бумаг.

Решение Высшего суда кантона Цуг об аресте активов «Газпрома» временное, отмечают в «Нафтогазе». Оно будет действовать вплоть до рассмотрения жалобы украинской компании на постановление швейцарского суда первой инстанции. Он ранее снял арест с ценных бумаг Nord Stream и Nord Stream 2 – управляющих компаний одноименных газопроводов. Все эти решения связаны с длительным разбирательством по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Напомним, в начале февраля Стокгольмский арбитраж с учетом задолженности украинской компании постановил, что «Газпром» должен выплатить около 2,5 млрд долларов. После этого по ходатайству «Нафтогаза» активы российского газового монополиста были арестованы в Швейцарии, Голландии и Великобритании. Однако Апелляционный суд шведского округа Свеа посчитал, что оснований для ареста ценных бумаг недостаточно, и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в этой части.

В компаниях, управляющих активами «Газпрома» в Швейцарии, отказались от комментариев.