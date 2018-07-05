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08:30, 05 июля 2018

В Лондоне состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» в  связи с отравлением в  Эймсбери

В Лондоне сегодня состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» в  связи с отравлением в  Эймсбери. Полиция утверждает, что мужчина и  женщина, которые были обнаружены без сознания в своем доме 30-го июня, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Им же были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Пострадавшие сейчас также находятся в больнице в Солсбери.

Комментарии

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alef18 05 июля 2018 | 08:32

Ты смотри, шо этот Путин творит.

shicotus_live 05 июля 2018 | 08:37

alef18: Есть две версии. Либо их покусал сбежавший кот Скрипалей. либо в местном центре по разработке химической дряни перепились. Правда, ещё есть мысль, что это очередная тупая клоунада))

golodomor_ze__hohlokost 05 июля 2018 | 08:45

shicotus_live: Версия с ожившим скрипалёвским котом-зомби - вторая по вероятности после отравления лично Путиным: подошёл к паре в парке, предложил выпить и пистец.

mordvinyka_zabiyka 05 июля 2018 | 08:53

shicotus_live: у газа новичок новое официальное название после Дубровки -ЦиклонП(Путина)

shicotus_live 05 июля 2018 | 09:11

mordvinyka_zabiyka: на самом деле его настоящие название бриттоклоунада))

mordvinyka_zabiyka 05 июля 2018 | 09:16

shicotus_live: так на Дубровке зыряны 140 бритоклоунов положили??

avp235 05 июля 2018 | 08:55

shicotus_live:
Просто операция прикрытия.

mordvinyka_zabiyka 05 июля 2018 | 09:02

avp235: да не, обычный путинский троллинг))

luger_max_otto 05 июля 2018 | 08:44

По критерию "кому выгодно" и реакции путинпропагандемашинен- да, похоже на операцию прикрытия, осуществленную путинским режимом.

krito777 05 июля 2018 | 09:35

luger_max_otto: по реакции эхолибероидным пропагандонам да похоже на очередной тупой пиздёж англичанкигадит.

Вы б хоть методичку меняли, ато вы ж все слово в слово друг друга копипастите. Вам видимо за оригинальность постов не доплачивают))

vinsentvangog2 05 июля 2018 | 08:35

РЕБЯТА -ТОВАРИЩИ - это уже не НОВИЧЁК , а можно сказать СТАРИЧЁК ...

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 05 июля 2018 | 08:39

Духовность облюбовала Лондон.

platonnekafrin 05 июля 2018 | 08:42

Гуманистическая недоработка! Вот если бы боинги повсеместно стали буками сбивать, то мир быстрее б согласился, что скрипалей "не мы".

ekologus 05 июля 2018 | 08:45

Чекисты, как мы знаем, не сдаются. А Соловьёв в Киселёвым всё объяснят. Соловьёв, по радио FM, сегодня уже начал.

sg90 05 июля 2018 | 08:49

ekologus:
Нет, дурашка. Это Англия должна объяснить что такое неладное творится в этом сраном королевстве..
Прикинь где нибудь около Маяка нашли российских граждан с симптомами облучения , а Путин бы обвинил США.. Ну или Францию.. ДА хотя бы даже Польшу. Кто там считается радиоактивность первый открыл? Вот то же самое..

buzukin1914 05 июля 2018 | 08:47

Ну и дебилы, млять! Кого отравили??? Каких-то сраных бомжей! Шо у них - бандюгана Закаева не нашлось? Или какого-нить занюханного педофила Буковского? Нет, мля, с тупым упорством травят разнополую парочку - "британские учоные", твою мать, казлы из МИ-6. Неужели следующей парой будут лживая сучка Тереза и лохматый фрик Бориска?

grazschdanin 05 июля 2018 | 08:48

Полиция утверждает, что мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания в своем доме 30-го июня, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».
#
А они уверены, что это "Новичок"? Может это "Свежачок"?

timwlad78 05 июля 2018 | 08:50

В Лондоне сегодня состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» в связи с отравлением в Эймсбери. Полиция утверждает, что мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания в своем доме 30-го июня, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Им же были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Пострадавшие сейчас также находятся в больнице в Солсбери.
---------------
Великобритания без Джека Потрошителя ,это тоже самое как Франция без Наполеона.
Обе страны Франция и Великобритания любители раздавать каперские свидетельства наёмным агентам 007 всяким там Наполеонам ,Гитлерам и Джекам Потрошителям.

love_etc 05 июля 2018 | 08:53

Медийный дэд кэт баунс. Жаль, но организаторам провокации этих похоже придется по-настоящему травить, чтобы лица не потерять.

andy66 05 июля 2018 | 08:54

судя по тому, с какой радостью и готовностью портянки массово подхватили тему, методички были обновлены заранее ...

Плановая операция

drgonish 05 июля 2018 | 09:08

andy66:


Молодец. Дело закрыто.

anji70 05 июля 2018 | 09:00

Доказательство портянок: Всё, вот теперь железное доказательство, что это не Путин. Он мог только один раз отравить, а вот второй уже нет.

drgonish 05 июля 2018 | 09:19

anji70:

Вообще-то, оба раза не мог.
Вообще, помереть можно разными способами. Попасть под колеса, утонуть, встретить гопника и нарваться на нож, обнюхаться коксом. Можно даже умереть от сердечной недостаточности в виду отравления ядом индивидуального применения, и факта применения которого выявить нельзя.

Но, интеллектуалам впаривают идиотскую версию об отравляющем веществе массового поражения или полонии из России . А те хавают, причмокивают и просят еще.

Ну, вот вам еще. Хавайте.

kochetkovv9 05 июля 2018 | 09:01

Травят всех подряд для того, чтобы Британия ответила. И одним ударом ликвидировала пол-Москвы. Прием такой. Например. Гитлер не немец, и не русский. Как отомстить за всё и тем, и этим? Натравить одних на других. Немцев на русских, а русских на немцев. И дело в шляпе. Немцы убиты. Русские убиты. А австрийцы целые. Или еще. Путин не русский, и не украинец. Как отомстить за все и тем, и этим? Натравить одних на других. Русских на украинцев, а украинцев на русских. И дело в шляпе. Русские убиты. Украинцы убиты. А австрийцы целые. Или еще. Путин не англичанин, и не русский. Как отомстить и тем, и этим? Натравить одних на других. Русских на англичан, а англичан на русских. И дело в шляпе. Англичане убиты. Русские убиты. А австрийцы целые. Русских-то так круто за что? Как за что? За Победу 1945 года. За разгром дорогого любимого фюрера австрийца Гитлера.

oksana63 05 июля 2018 | 09:16

Ну вот не стыдно англичанам? Просто позорники. С важным видом проводят расследования, которые оборачиваются пшиком. У них людей под носом травят, а им хоть бы что. Зато тщательно проводят репетицию похорон королевы, кодовое слово даже придумали, какое дворецкий скажет премьеру в таком случае. Цирк.

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