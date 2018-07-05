Участница манифестации против миграционной политики Трампа четыре часа просидела на пьедестале Статуи Свободы

Участница манифестации против миграционной политики Дональда Трампа четыре часа просидела на пьедестале Статуи Свободы в Нью-Йорке. Полицейские в течение двух часов вели с ней переговоры, но безуспешно, после чего были вынуждены сами забраться наверх.

В целях безопасности на женщине зафиксировали страховочные тросы.

Несколько демонстрантов ранее развернули рядом со статуей плакат с призывом упразднить иммиграционно-таможенную службу США — в последнее время она подвергается критике за жестокое обращение с нелегалами.