Европейские санкции в отношении России сегодня будут официально продлены еще на полгода
Решение предстоит формально оформить юридическим актом Совета ЕС.
О том, что вопрос пролонгации ограничительных мер будет рассмотрен именно сегодня, сообщило накануне «Радио «Свобода». Само же решение вступит в силу 1 августа и будет действовать следующее 6 месяцев. Продление экономических санкций в отношении России было утверждено главами государств и правительств стран-членов ЕС.
Впрочем, новый председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на саммите Евросоюза предлагал отказаться от автоматической пролонгации ограничительных мер, итальянский премьер призвал Брюссель более взвешенно подходить к вопросу санкций. Напомним, еще в марте 2014-го года, после украинской революции, Объединенная Европа ввела ограничения против ряда российских политиков, чиновников, а также крупных банков и компаний. Кроме того, Брюссель запретил европейским банкам финансировать новые проекты в России.
Санкции в отношении Москвы Запад вводил последовательно — поводами становились аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины и атака на малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом.
Комментарии1
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neburzhui2 05 июля 2018 | 08:13
Все рынки в ожидании обвала. Так что лучше свою картошку и капусту выращивать, время пришло.