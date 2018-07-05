Европейские санкции в отношении России сегодня будут официально продлены еще на полгода

Решение предстоит формально оформить юридическим актом Совета ЕС.

О том, что вопрос пролонгации ограничительных мер будет рассмотрен именно сегодня, сообщило накануне «Радио «Свобода». Само же решение вступит в силу 1 августа и будет действовать следующее 6 месяцев. Продление экономических санкций в отношении России было утверждено главами государств и правительств стран-членов ЕС.

Впрочем, новый председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на саммите Евросоюза предлагал отказаться от автоматической пролонгации ограничительных мер, итальянский премьер призвал Брюссель более взвешенно подходить к вопросу санкций. Напомним, еще в марте 2014-го года, после украинской революции, Объединенная Европа ввела ограничения против ряда российских политиков, чиновников, а также крупных банков и компаний. Кроме того, Брюссель запретил европейским банкам финансировать новые проекты в России.

Санкции в отношении Москвы Запад вводил последовательно — поводами становились аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины и атака на малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом.