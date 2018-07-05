В Москве накануне поздно вечером задержали сотрудников Театра.doc
В отделение после спектакля с улицы забрали десять человек. Это девять сотрудников и один молодой человек, который оказался в их компании, — рассказала «Эху Москвы» актриса Театра.doc Мария Чупринская.
Позднее всех задержанных отпустили. Как рассказала «Эху Москвы» режиссёр театра Зарема Заутдинова, причину задержания полицейские толком так и не объяснили.
Комментарии2
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buzukin1914 05 июля 2018 | 08:10
Зачем, зачем... Шоб эти бездомные злобные комедианты привыкали к кандалам кроваваго режыма :) Это как собачкам хвост рубят не сразу, а по частям - штоб привыкали... Да и другим всяким разным либерастам-хомякам завидно - раз - и в зиндан :)
banyi1 05 июля 2018 | 08:14
Про причину можно догадаться ))))