В Москве накануне поздно вечером задержали сотрудников Театра.doc

В отделение после спектакля с улицы забрали десять человек. Это девять сотрудников и один молодой человек, который оказался в их компании, — рассказала «Эху Москвы» актриса Театра.doc Мария Чупринская.

Позднее всех задержанных отпустили. Как рассказала «Эху Москвы» режиссёр театра Зарема Заутдинова, причину задержания полицейские толком так и не объяснили.