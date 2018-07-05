Двое пострадавших в британском Эймсбери были отравлены «Новичком»
К такому выводу пришли в Скотланд-Ярде. Заявление главы контртеррористического управления опубликовано на сайте ведомства.
«После изучения образцов подтверждено, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию того же нервно-паралитического вещества «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль», — говорится в заявлении шефа управления Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом. Отмечается, что оба пострадавших — британские подданные и «продолжают находиться в критическом состоянии». По словам представителя Скотланд-Ярда, скорую помощь в Эймсбери вызвали 30 июня около 10:15. Женщину, находившуюся без сознания, доставили в больницу. В тот же день, около 15:30, по тому же адресу вновь вызвали скорую — для 45-летнего мужчины. Он также был доставлен в больницу.
Поначалу отрабатывалась версия об отравлении после приема наркотиков «из потенциально зараженной партии». Но в понедельник образцы анализов были направлены в лабораторию Портон-Дауна. Там подтвердили – было воздействие «Новичком». Ранее в прессу попалит имена пострадавших — Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Однозначно связь с мартовским инцидентом с отравлением Скрипалей в Скотланд-Ярде отрицать не стали. Отмечается, что нет свидетельств того, что в прошлом пострадавших было нечто, способное сделать их потенциальной целью атаки.
Сегодня в связи с инцидентом под руководством главы МВД Великобритании Саджида Джавида пройдет заседание чрезвычайного правительственного комитета. В расследовании сейчас задействованы более сотни полицейских.
Комментарии4
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banyi1 05 июля 2018 | 08:06
Я бы на месте создателей Новичка на бритов в суд подал за дискредитацию изделия!!! Позор какой то! Травят, травят и НИКАК. Может дихлофос надёжнее? )))
abuvgrobu 05 июля 2018 | 08:08
Хайли лайкли тут причастны Россия, Путин и ФСБ.. Больше некому..
ukraminadozemljudobrjt 05 июля 2018 | 08:09
Санитарного врача солсбери надо увольнять.
sg90 05 июля 2018 | 08:13
Что значит нет мотива? А 4 июля, день независимости у заокеанских хозяев англии празднуется. Путин просто поздравил стервозу и борьку..