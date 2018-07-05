Двое пострадавших в британском Эймсбери были отравлены «Новичком»

К такому выводу пришли в Скотланд-Ярде. Заявление главы контртеррористического управления опубликовано на сайте ведомства.

«После изучения образцов подтверждено, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию того же нервно-паралитического вещества «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль», — говорится в заявлении шефа управления Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом. Отмечается, что оба пострадавших — британские подданные и «продолжают находиться в критическом состоянии». По словам представителя Скотланд-Ярда, скорую помощь в Эймсбери вызвали 30 июня около 10:15. Женщину, находившуюся без сознания, доставили в больницу. В тот же день, около 15:30, по тому же адресу вновь вызвали скорую — для 45-летнего мужчины. Он также был доставлен в больницу.

Поначалу отрабатывалась версия об отравлении после приема наркотиков «из потенциально зараженной партии». Но в понедельник образцы анализов были направлены в лабораторию Портон-Дауна. Там подтвердили – было воздействие «Новичком». Ранее в прессу попалит имена пострадавших — Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Однозначно связь с мартовским инцидентом с отравлением Скрипалей в Скотланд-Ярде отрицать не стали. Отмечается, что нет свидетельств того, что в прошлом пострадавших было нечто, способное сделать их потенциальной целью атаки.

Сегодня в связи с инцидентом под руководством главы МВД Великобритании Саджида Джавида пройдет заседание чрезвычайного правительственного комитета. В расследовании сейчас задействованы более сотни полицейских.