Орла в Московском зоопарке назвали Игорем Акинфеевым

Степной орел, как сообщает «Интерфакс», недавно появившийся на свет в Московском зоопарке, получил имя вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, сообщил сайт столичной мэрии со ссылкой на гендиректора зоопарка Светлану Акулову.

«Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева», — отметила она.