Орла в Московском зоопарке назвали Игорем Акинфеевым
Степной орел, как сообщает «Интерфакс», недавно появившийся на свет в Московском зоопарке, получил имя вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, сообщил сайт столичной мэрии со ссылкой на гендиректора зоопарка Светлану Акулову.
«Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева», — отметила она.
Комментарии4
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luger_max_otto 05 июля 2018 | 07:57
Мда... Работает орлом за еду, а?
arye_11 05 июля 2018 | 07:59
Степного орла назвали Игорь Акинфиев, а Игорь Акинфиев своего сына назовет Орел Степной.
Над Россией витает сильный запах идиотизма.
Или мне кажется???
compare 05 июля 2018 | 08:05
а черепашат,когда появятся,назвать именами остальных "членов" команды автобуса...
kir_pich_101 05 июля 2018 | 08:09
А у обезьяны там имя есть? Столько вариантов, учитывая наше руководство...