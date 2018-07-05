Производители лекарств предупреждают о грядущем росте цен из-за новых требований ФСБ
Производители лекарств предупреждают о грядущем росте цен из-за новых требований ФСБ. Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты. По их мнению, это помимо прочего грозит отечественной фармацевтической индустрии снижением экспортного потенциала и в конечном счёте изоляцией, пишет РБК. Между тем компания – оператор маркировки утверждает, что криптография не требует дополнительных затрат.
Эксперимент по маркировке лекарств двухмерных штрихкодом начался в России в прошлом году. Весной этого года ФСБ предложила добавить криптозащиту, чтобы справиться с изъянами в системе маркировки. Исполнение требований должно стать обязательным в 2020 году.
Комментарии3
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gregor 05 июля 2018 | 07:58
Зачем россиянам лекарства , если пенсионеров , в принципе ,не будет ?
Лечится надо патриотизьмом , дума и совет федерации с Солнцеподобным , правы . Да и большинство телевизионного ....... электората уже заранее одобрямс .
Легко править таким населением ,сказал Путин .
yralez 05 июля 2018 | 08:01
Ну как же чекисты пройдут мимо лекарств......тюрьмы же не справляются.
barsuchok 05 июля 2018 | 08:07
Что бы в стране не делали, результат всегда один - рост цен и тарифов, причем во всех отраслях.