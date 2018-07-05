Независимый топливный союз собирается судиться из-за отчёта о недоливе бензина на заправках
Организация не исключает, что будет подан иск против Федерации автовладельцев России, сообщает РБК. Накануне в Федерации рассказали, что более 75 процентов проверенных ею заправок недоливают топливо. В союзе говорят, что проблема существует, но не в таких масштабах.
Организация полагает, что было проведено недостаточно качественное исследование.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
compare 05 июля 2018 | 08:03
проблема существует,только ФаР,решила сделать приятное и занизила объем обмана,а на деле,недолив имеет место на 99% заправок...
ramen 05 июля 2018 | 08:10
Мля, какие обидчивые.
А вы поступите до банальности просто: разрешите на своих заправках прозрачные канистры с чёткими рисками и ВСЕ ВСЁ увидят в абсолютной ТОЧНОСТИ.
Без всяких идиотских судов.