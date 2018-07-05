Таксисты Читы сегодня начали забастовку

Они требуют увеличить стоимость каждой поездки на 35-40 рублей. По мнению таксистов, за последние два года цены для пассажиров снизились, а бензин и обсуживание автомобилей подорожали. Забастовка началась сегодня в шесть утра. Её поддержали многие таксисты, в итоге скопилось в 4 раза больше заявок от пассажиров, чем обычно, сообщает сайт Чита.ру.

Забастовка, как ожидается, продлится двое суток.