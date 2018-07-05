Таксисты Читы сегодня начали забастовку
Они требуют увеличить стоимость каждой поездки на 35-40 рублей. По мнению таксистов, за последние два года цены для пассажиров снизились, а бензин и обсуживание автомобилей подорожали. Забастовка началась сегодня в шесть утра. Её поддержали многие таксисты, в итоге скопилось в 4 раза больше заявок от пассажиров, чем обычно, сообщает сайт Чита.ру.
Забастовка, как ожидается, продлится двое суток.
Комментарии2
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compare 05 июля 2018 | 08:01
да повышайте,кто не дает? только помните,что жадный платит дважды...когда будете стоять днми,в ожидании удачи-клиента,и бить друг другу "скреповые" лица,из-за перехваченного клиента,тогда млжет придет осознание системы прибыли за счет оборота....
semen2026 05 июля 2018 | 08:12
повысить бензин и обсуживание автомобилей на 350-450 рублей!)))