Суд в Екатеринбурге сегодня рассмотрит дело о регистрации в квартире более 9 тысяч иностранцев
Суд в Екатеринбурге сегодня рассмотрит дело о регистрации в квартире более 9 тысяч иностранцев. Почти три года местный житель направлял в УФМС и полицию о прибытии в его жильё площадью 16 квадратных метров иностранных граждан.
По данным следователей, за фиктивную постановку на учёт мужчина каждый раз получал от полутора до пяти тысяч рублей. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает РИА.
Комментарии1
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nns33 05 июля 2018 | 08:04
Мужчина обращался в паспортный стол с просьбой о регистрации посторонних. Но просить---это не преступление. Виновата паспортистка,которая грубо нарушала ,вероятно, не бескорыстно. Она прекрасно видит размеры жилплощади и количество зарегистрированных.