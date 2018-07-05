Руководитель Ленинградского отдела СК на транспорте задержан за взятку
Руководитель Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ задержан при получении взятки за обещание изменить меру пресечения лицу, в отношении которого его подчиненные расследовали уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу.
«Четвертого июля 2018 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с оперативными службами при получении взятки были задержаны руководитель Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо Западного следственного управления на транспорте СК России», — сообщили в ведомстве
В следственном управлении добавили, что вместе с руководителем отдела был также задержан местный предприниматель. По версии следствия, начальник отдела потребовал от знакомого, в отношении которого его подчиненные расследовали уголовное дело, 5 млн рублей за изменение меры пресечения.
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