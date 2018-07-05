Делегация госкорпорации «Роскосмос» не будет присутствовать на международном авиакосмическом салоне «Фарнборо»
Делегация госкорпорации «Роскосмос» не будет присутствовать на международном авиакосмическом салоне «Фарнборо», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роскосмоса».
«Госкорпорация «Роскосмос» не будет принимать участия в работе салона «Фарнборо», — сообщили в пресс-службе.
В 2016 году, во время предыдущего салона, проходящего раз в два года в Великобритании, российскую ракетно-космическую отрасль представляли прежний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев, который накануне подал в отставку.
Уже тогда «Роскосмос» и предприятия отрасли не организовывали стенды в рамках авиасалона и не представляли свою продукцию.
Комментарии8
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kir_pich_101 05 июля 2018 | 07:40
Зачем ехать, если кроме балалайки и бересты с матрешками, везти нечего?
a_111111 05 июля 2018 | 07:51
kir_pich_101: Да Рогозин бы и с батутом поехал, кто же его пустит-санкции. А подчиненных не пустит, раз сам не поедет.
prorab1 05 июля 2018 | 08:10
a_111111: Правильно делают. Это удар по престижу этой выставки. В конце концов , она загнется.
malanoff 05 июля 2018 | 07:48
Госкорпорации Роскосмос надо сразу прсвоить приставку " Неприсутствующая" и больше уже таких новостей не плодить.
semen2026 05 июля 2018 | 08:00
рос, рос...рос, но так и не вырос...!)))
ly4_sveta 05 июля 2018 | 08:02
А с нынешним специалистом по батутам только
в Мухосранск. Все эти бездари комаровы-рогозины
добили отрасль окончательно и бесповоротно.
Да и вождь их наследил.
ostapbey 05 июля 2018 | 08:05
Неужто наследники Вернера фон Брауна готовятся вчинить иск?
С наложением ареста на свое имущество даже?
compare 05 июля 2018 | 08:07
зря! пусть бы толстомордый Дима с фокусом с собачкой поехал! вот бы публика отвлекалась от серьезных тем и экспонатов,и изумленно взирала на "рюсски богатыр".....