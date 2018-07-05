Делегация госкорпорации «Роскосмос» не будет присутствовать на международном авиакосмическом салоне «Фарнборо», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роскосмоса».

«Госкорпорация «Роскосмос» не будет принимать участия в работе салона «Фарнборо», — сообщили в пресс-службе.

В 2016 году, во время предыдущего салона, проходящего раз в два года в Великобритании, российскую ракетно-космическую отрасль представляли прежний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев, который накануне подал в отставку.

Уже тогда «Роскосмос» и предприятия отрасли не организовывали стенды в рамках авиасалона и не представляли свою продукцию.