Глава МВД Великобритании возглавит заседание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением в Эймсбери
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид возглавит заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с отравлением в Эймсбери. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Терезой Мэй.
Два человека, пострадавшие на днях недалеко от британского Солсбери, отравлены веществом «Новичок». Это подтвердил Скотленд-Ярд. Каким образом отравились британцы – мужчина и женщина, пока неизвестно. Полиция страны призывает отказаться от спекуляций на эту тему. В ведомстве говорят, что пока не знают, из одной ли партии то вещество, которым отравлены двое граждан Великобритании и то, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
В Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Москва это отрицает.
Комментарии9
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andreykochnev 05 июля 2018 | 07:37
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
glotov 05 июля 2018 | 07:39
Британцы были пущены по ложному следу политиканами. Настоящего преступника проглядели.
varangian2011 05 июля 2018 | 07:47
glotov: Как видим еще не пущены, но их всякими хитростями пытаются пустить. Уж очень они больно прихватили кое-кого за яйца.
glotov 05 июля 2018 | 07:55
varangian2011: Я вижу совсем другое: приближающиеся проблемы с политической карьерой у Мэй.
sg90 05 июля 2018 | 07:40
Все, я понял. Хорватию купили, а Англия в знак протеста уедет с полуфинала. А вы говорите все деньги пенсионеров потратили.. Да сколько там стоит баночка этого крема? Плюс пачка гречки. Копейки .. )))
anemon 05 июля 2018 | 07:41
Я почему-то так и думала, что дело Скрипалей будет иметь продолжение. На агентов денег не жалеют. Запутать следы надо.
a_111111 05 июля 2018 | 07:44
Как-то очень плохие мысли возникают после этого отравления... Очень похоже на операцию прикрытия...
kotvinder2 05 июля 2018 | 07:52
a_111111: Сходите к психиатру, он пропишет что надо от плохих мыслей.
a_111111 05 июля 2018 | 08:03
kotvinder2: рот закрой, а то от тебя плохо пахнет.