Глава МВД Великобритании возглавит заседание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением в Эймсбери

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид возглавит заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с отравлением в Эймсбери. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Терезой Мэй.

Два человека, пострадавшие на днях недалеко от британского Солсбери, отравлены веществом «Новичок». Это подтвердил Скотленд-Ярд. Каким образом отравились британцы – мужчина и женщина, пока неизвестно. Полиция страны призывает отказаться от спекуляций на эту тему. В ведомстве говорят, что пока не знают, из одной ли партии то вещество, которым отравлены двое граждан Великобритании и то, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Москва это отрицает.