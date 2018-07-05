Почти 80% россиян считают, что качество образования в России снизилось после введения в стране ЕГЭ
Почти 80% россиян считают, что качество образования в России снизилось после введения в стране ЕГЭ. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрошенные говорят, что школьников всего лишь «натаскивают» на решение тестов. Кроме того, ЕГЭ не позволяет учесть индивидуальные особенности детей.
Число людей, которые считают, что из-за Единого госэкзамена ухудшилось качество образования, за последние годы выросло почти на 15%, сообщает РИА.
Комментарии9
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banyi1 05 июля 2018 | 07:30
Да оно с конца 80 годов снизилось ....
andre_klimov 05 июля 2018 | 07:31
Снижение качества образования замечено правильно. Вот только ЕГЭ ли в этом виноват? И при чём тут ЕГЭ вообще?
liliyask 05 июля 2018 | 07:43
andre_klimov: совершенно с Вами согласна. И в любом случае 100 бальная система лучше и показательней чем фактически трехбальная, как было раньше.
liliyask 05 июля 2018 | 07:43
andre_klimov: совершенно с Вами согласна. И в любом случае 100 бальная система лучше и показательней чем фактически трехбальная, как было раньше.
vladimirgornitsky 05 июля 2018 | 07:38
Что качество образования после введения ЕГЭ снизилось - сомнения не вызывает. Но из этого вовсе не следует, что оно снизилось ИЗ-ЗА введения ЕГЭ. Во всяком случае, мой друг, который много лет заведует кафедрой в сильном техническом ВУЗе в Петербурге, считает, что уролвень выпускников школ, поступающих в их институт, неуклонно снижался еще с советских времен, и никакого ощутимого падения этого уровня послевведения ЕГЭ он не заметил.
А я не верю, что уровень учащихся сколько-нибудь существенно зависит от формы проведения экзаменов. Зависит он от квалификации учителей, которая в целом не может не снижаться при существующем уровне зарплат (сейчас заглянул на сайт учительских вакансий в Екатеринбурге - предлагают 20-30 тысяч рублей). По расходам на образование Россия стоит в рейтинге стран мира на 98 месте - чуть выше Таджикистана. И зависит от желания учеников учиться. От наличия у них мотивации.
estamp 05 июля 2018 | 07:41
а. "После не значит вследствие"
б. Обычное старперское заблуждение "раньше и вода была мокрее и эскалаторы ходили чаще..."
О нем еще Лермонтов писал "Богатыри, не вы".
ivar1964 05 июля 2018 | 07:41
После того, не означает вследствие того. Причина лежит глубже.
stoik33 05 июля 2018 | 07:45
ЕГЭ скорее нужен, чем вреден.
А, чтобы не снижалось качество образования, государство должно уделять ему больше внимания. Делать приоритетным направлением.
anemon 05 июля 2018 | 07:48
Это следствие целенаправленно проделанной большой работы власти. Проханов даже и не стесняется: Алтари и заводы! К этому и стремятся. А зачем работягам образование? Чтобы в вере усомнились?