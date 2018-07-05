В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты и лайки в интернете
В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты и лайки в интернете. Декриминализацию статьи обсуждали накануне на совещании Общероссийского народного фронта. О том, что репосты и лайки не должны быть поводом для возбуждения уголовных дел заявил представитель Минкомсвязи, замдиректора департамента госполитики в области СМИ Арсений Недяк. С аналогичным мнением выступил и замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров.
Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в июне был внесён в Госдуму. Верховный суд рекомендовал доработать этот документ.
Комментарии3
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varangian2011 05 июля 2018 | 07:31
Какие темы... дожили бл..ть...
semen2026 05 июля 2018 | 07:48
да молодцы залупутинцы... верной дорогой идут... царь лилипутов вова-II (застенчивый) будет доволен... ещё за колоски можно будет закон реанимировать... ну чтобы на дальних подступах к сортиру сворачивать!)))
worstlook 05 июля 2018 | 07:53
"Верховный суд рекомендовал доработать этот документ"
Будут "дорабатывать" до конца чм2018. А там можно и забыть. Забить.