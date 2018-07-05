Нервно-паралитическое вещество «Новичок» стало причиной отравления двух человек в английском городе Эймсбери

Об этом объявил Скотленд-Ярд. Полиция пока не выяснила обстоятельства отравления. Пострадавшие британские подданные – мужчина и женщина – находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери.

Веществом «Новичок», как выяснилось в ходе расследования, в марте в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон считает, что к этому причастна Москва. В России причастность к отравлению Скрипалей отрицают.