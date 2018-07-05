Нервно-паралитическое вещество «Новичок» стало причиной отравления двух человек в английском городе Эймсбери
Об этом объявил Скотленд-Ярд. Полиция пока не выяснила обстоятельства отравления. Пострадавшие британские подданные – мужчина и женщина – находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери.
Веществом «Новичок», как выяснилось в ходе расследования, в марте в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон считает, что к этому причастна Москва. В России причастность к отравлению Скрипалей отрицают.
Комментарии8
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banyi1 05 июля 2018 | 07:28
С гречкой? Или с овсянкой, меню надо менять ))))
sskull 05 июля 2018 | 07:29
Интересно сейчас криворотая как к этому отравлению Россию притянет? В прошлый раз хоть россиянин и бывший шпион был, а сейчас что? Во время ЧМ Путин травил, стобы что?)))
martin5660 05 июля 2018 | 07:33
sskull: Наивный.Для этого это и сделано.
banyi1 05 июля 2018 | 07:33
sskull: Партия сказала НАДО! Комсомол ответил -ЕСТЬ )))
nelibermot19 05 июля 2018 | 07:34
sskull: "потому што Путин-маньяк", вот такое объяснение у либерды, и думать не надо
sg90 05 июля 2018 | 07:35
В этот раз вообще феерично. Этот нарик (а мужик действительно героиновый наркоман) накануне (!!!) с подругой бродили где то недалеко от дома Скрипалей, а утром ломка началась. Вызвал кореш врочей, а оказывается снова Новичок! )))))
Херасе БОВ. Мало того что не убивает, так еще и с отложенным началом действия! Это что за война такая? Прет басурманин значит на Москву. Его опрыскали, а ему пока пофиг. Занял Москву, наши отступили, утром просыпается и тут начинается приход.. Так что ли? Хотя.. )))
putin_itogy 05 июля 2018 | 07:39
Понесло..
"Кремлёвский Горбатый" пошёл в разнос.
Травит всех подряд, в ожесточённом психозе,
приёмчик известный из психологии:
Дубль в том же исполнении, дабы снять подозрения и породить разброд мысли, не только у местных сыщиков но и мировую общественнось ввести в ступор.
Типо логики гопника, ну не смогут добропорядочные мозги западной общественности, переварить такое нелогичное действие.
Зачем де, преступнику, раз устроившему громкое преступление, и облажавшемуся,
опять наступать в тоже коровье дерьмо.
Значит, это точно не он!
Подумают лоховатые, западные обыватели.
Всем отделом думали, много месяцев, и придумали.
Клин клином, типо.
Хитро, вова.
Но не умно..
wlad2011 05 июля 2018 | 07:55
Зачем строить догадки и выдвигать обвинения, не имея никакого фактажа?! Аргументы типа "никому там-то да и тут-то это не нужно!" для простачков. Операции прикрытия в логике всех спецслужб мира. Кто эту стилистику в последние годы чаще демонстрирует - тоже не канает в качестве доказательства: те скажут, что эти под наш почерк отвлекалочками от себя орудуют. А эти призовут к размышлениям вопрос: а кто и поныне собственное население ложью