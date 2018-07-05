Американский госсекретарь Майк Помпео посетит сегодня Северную Корею. Глава внешнеполитического ведомства США проведет встречу с Ким Чен Ыном.

Контакты между Вашингтоном и Пхеньяном продолжаются, — говорят в Белом доме. Переговоры проходят на разных уровнях, и прогресс во взаимных отношениях продолжает укрепляться, — сказала ранее пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс. Во время визита Майка Помпео, который продлится ближайшие два дня, речь вновь пойдет о ядерном разоружении Корейского полуострова. Вашингтон надеется, что процесс денуклеаризации будет завершен к концу президентского срока Дональда Трампа, то есть фактически в течение двух лет.

Сегодняшний визит госсекретаря Помпео в Северную Корею станет уже третьим. Шеф американской дипломатии уже посещал КНДР в апреле и мае.

После визита в Пхеньян Майк Помпео продолжит свое азиатское турне и отправится в Токио. Там госсекретарь встретиться как с японскими, так и с южнокорейскими чиновниками.