Американский госсекретарь Майк Помпео посетит сегодня Северную Корею
Американский госсекретарь Майк Помпео посетит сегодня Северную Корею. Глава внешнеполитического ведомства США проведет встречу с Ким Чен Ыном.
Контакты между Вашингтоном и Пхеньяном продолжаются, — говорят в Белом доме. Переговоры проходят на разных уровнях, и прогресс во взаимных отношениях продолжает укрепляться, — сказала ранее пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс. Во время визита Майка Помпео, который продлится ближайшие два дня, речь вновь пойдет о ядерном разоружении Корейского полуострова. Вашингтон надеется, что процесс денуклеаризации будет завершен к концу президентского срока Дональда Трампа, то есть фактически в течение двух лет.
Сегодняшний визит госсекретаря Помпео в Северную Корею станет уже третьим. Шеф американской дипломатии уже посещал КНДР в апреле и мае.
После визита в Пхеньян Майк Помпео продолжит свое азиатское турне и отправится в Токио. Там госсекретарь встретиться как с японскими, так и с южнокорейскими чиновниками.
Комментарии1
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banyi1 05 июля 2018 | 07:19
Ему там всё покажут, по чесноку )))