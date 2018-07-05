Водитель легкового автомобиля накануне совершил наезд на шестерых пешеходов в Сочи. По последним данным, погиб 63-летний мужчина, еще трое были госпитализированы. Из них двое пострадавших находятся в реанимации.

Инцидент случился на окраине Сочи. На опубликованных рядом изданий кадрах видно, что «Ниссан» выехал через полосу встречного движения на тротуар, смог проехать между деревом и ограждениями и сбил группу людей. В момент наезда они едва успели перейти дорогу по пешеходному переходу. При этом «Ниссан» врезался в проезжавшую рядом иномарку, где находилась женщина с ребенком.

Водителем, сбившим пешеходов, оказался 23-летний молодой человек. Он покинул автомобиль через боковое окно. Местный информационный портал «Новая Кубань» пишет, что он является студентом одного из сочинских институтов. В МВД заявили, что водитель уже дал признательные показания. По его словам, он не спал двое суток, работая таксистом. Версия того, что молодой человек уснул за рулем, накануне была выдвинута как основная.

В Сочи через пару дней должен пройти матч Чемпионата мира между сборными России и Хорватии.