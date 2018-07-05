Задержанных в среду вечером сотрудников Театра.doc отпустили из полиции
Им так и не разъяснили, на каком основании проводилось задержание. Об этом «Эху» рассказала режиссёр театра Зарема Заутдинова. В среду вечером на улице после спектакля задержали девять сотрудников Театра.doc и ещё одного молодого человека, который оказался в их компании. Одну из актрис – Татьяну Демидову — ударили в живот.
У людей, проводивших задержание, в телефонах были фотографии работников театра – снимки, связанные с деятельностью в поддержку голодающего в колонии украинского режиссёра Олега Сенцова, рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 05 июля 2018 | 07:16
Уж и курнуть "артистам" нельзя )
serjo1977 05 июля 2018 | 07:41
banyi1: Зато, пригожинцам можно: ты, я вижу, уже с утра укурен в хлам...
worstlook 05 июля 2018 | 08:00
banyi1: "Уж и курнуть "артистам" нельзя"
Зато тебе можно
serjo1977 05 июля 2018 | 07:44
Им так и не разъяснили, на каком основании проводилось задержание.
===
На основании принципов организации и функционирования любого фашистского или полуфашистского государства.