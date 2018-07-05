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07:00, 05 июля 2018

Задержанных в среду вечером сотрудников Театра.doc отпустили из полиции

Им так и не разъяснили, на каком основании проводилось задержание. Об этом «Эху» рассказала режиссёр театра Зарема Заутдинова. В среду вечером на улице после спектакля задержали девять сотрудников Театра.doc и ещё одного молодого человека, который оказался в их компании. Одну из актрис – Татьяну Демидову — ударили в живот.

У людей, проводивших задержание, в телефонах были фотографии работников театра – снимки, связанные с деятельностью в поддержку голодающего в колонии украинского режиссёра Олега Сенцова, рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская.

Комментарии

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banyi1 05 июля 2018 | 07:16

Уж и курнуть "артистам" нельзя )

serjo1977 05 июля 2018 | 07:41

banyi1: Зато, пригожинцам можно: ты, я вижу, уже с утра укурен в хлам...

worstlook 05 июля 2018 | 08:00

banyi1: "Уж и курнуть "артистам" нельзя"
Зато тебе можно

serjo1977 05 июля 2018 | 07:44

Им так и не разъяснили, на каком основании проводилось задержание.
===
На основании принципов организации и функционирования любого фашистского или полуфашистского государства.

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