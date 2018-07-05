Президент Боливии Эво Моралес перенёс операцию по удалению опухоли. Об этом глава государства сообщил в Твиттере. Он уточнил, что опухоль обнаружили во время регулярного осмотра. По словам президента, операция не представляла угрозы.

Сегодня главу государства должны выписать из больницы.