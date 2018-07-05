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06:30, 05 июля 2018

Проведение «Евровидения» в Израиле может оказаться под угрозой из-за претензий звукозаписывающей компании

В Universal Music Group заподозрили, что песня Toy, с которой выступала израильская певица Нетта Барзилай, является плагиатом. Об этом пишет местная газета Гаарец. Издание отмечает, что пока дело не дошло до суда. Израильская певица выиграла конкурс этой весной, таким образом её страна получила право принять «Евровидение» в следующем году.

Если выяснится, что песня была не оригинальной, певицу могут дисквалифицировать, а Израиль лишить права проводить «Евровидение».

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