Россия, как и год назад, заняла место в пятёрке самых работающих государств. При этом по эффективности труда страна неизменно остаётся в нижней части рейтинга. Это следует из ежегодного доклада Организации экономического сотрудничества и развития, пишет РБК.

Издание со ссылкой на исследователей пишет, что в прошлом году каждый занятый россиянин в среднем провёл за работой 1980 часов – это на шесть часов больше, чем годом ранее. Больше, чем в России в прошлом году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.