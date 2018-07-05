Россия, как и год назад, заняла место в пятёрке самых работающих государств
Россия, как и год назад, заняла место в пятёрке самых работающих государств. При этом по эффективности труда страна неизменно остаётся в нижней части рейтинга. Это следует из ежегодного доклада Организации экономического сотрудничества и развития, пишет РБК.
Издание со ссылкой на исследователей пишет, что в прошлом году каждый занятый россиянин в среднем провёл за работой 1980 часов – это на шесть часов больше, чем годом ранее. Больше, чем в России в прошлом году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.
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