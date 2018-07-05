Независимый топливный союз собирается судиться из-за отчёта о недоливе бензина на заправках
Организация не исключает, что будет подан иск против Федерации автовладельцев России, сообщает РБК. Накануне в Федерации рассказали, что более 75 процентов проверенных ею заправок недоливают топливо.
В союзе говорят, что проблема существует, но не в таких масштабах. Организация полагает, что было проведено недостаточно качественное исследование.
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