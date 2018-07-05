Два человека, пострадавшие на днях недалеко от британского Солсбери, отравлены веществом «Новичок»
Это подтвердил Скотленд-Ярд. Каким образом отравились британцы – мужчина и женщина, пока неизвестно. Полиция страны призывает отказаться от спекуляций на эту тему. В ведомстве говорят, что пока не знают, из одной ли партии то вещество, которым отравлены двое граждан Великобритании и то, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
В Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Москва это отрицает.
Комментарии2
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nnnmmm 05 июля 2018 | 06:37
Ну совсем мелкобриташки стали мелко плавать, неужели нельзя было придумать что-то пооригинальнее.
nelibermot19 05 июля 2018 | 06:41
nnnmmm: полагаю, что они сами сейчас в шоке. Мало того, что версия причастности России к делу Скрипалей разваливается на глазах всего мира, так ещё надо теперь думать как вычислить и остановить местного психа, имеющего доступ к "Новичку"