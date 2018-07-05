Меры в рамках пенсионной реформы позволят увеличить продолжительность жизни россиян, утверждает Антон Силуанов

Первый вице-премьер, министр финансов полагает, что после выхода на пенсию люди смогут долго оставаться активными. Этому должны способствовать меры в сфере здравоохранения и образования – какие именно не уточняется. Силуанов также добавил, что и после повышения пенсионного возраста россияне смогут оставаться на работе после выхода на пенсию.

Министр считает, что активное долголетие связано, в том числе, с причастностью к трудовому коллективу. Слова Силуанова приводит агентство ТАСС.