Спецслужбы Грузии задержали россиянина, который, как утверждается, разлил в аэропорту Тбилиси ядовитую жидкость. Инцидент произошёл 2 июля. В чём подозревают человека, которого называют Дмитрием, не уточняется. Дело расследует департамент контрразведки. По данным грузинских СМИ, пострадали семь человек. Их госпитализировали.

В аэропорту Тбилиси агентству ТАСС сообщили, что пострадавшие сотрудники уже в порядке и вернулись к работе.