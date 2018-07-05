Спецслужбы Грузии задержали россиянина, который, как утверждается, разлил в аэропорту Тбилиси ядовитую жидкость
Спецслужбы Грузии задержали россиянина, который, как утверждается, разлил в аэропорту Тбилиси ядовитую жидкость. Инцидент произошёл 2 июля. В чём подозревают человека, которого называют Дмитрием, не уточняется. Дело расследует департамент контрразведки. По данным грузинских СМИ, пострадали семь человек. Их госпитализировали.
В аэропорту Тбилиси агентству ТАСС сообщили, что пострадавшие сотрудники уже в порядке и вернулись к работе.
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