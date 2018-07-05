Самарские коммунальные системы порекомендовали жителям города для экономии холодной воды «принимать душ вдвоем»
Самарские коммунальные системы порекомендовали сегодня жителям города для экономии холодной воды «принимать душ вдвоем».
Сегодня в городе начнут приезжать шведские и английские болельщики. Всего на четвертьфинальном матче 7 июля их ожидается около 9 тысяч.
Комментарии5
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opiatnovyi63 05 июля 2018 | 06:22
Почему не втроём и даже группой из пяти человек?
kochar 05 июля 2018 | 06:25
Даже при совке перед тем как вякнуть чесали лобок.
sg90 05 июля 2018 | 06:26
А если жители Самары не хотят принимать душ со шведами и, тем более, с англичанами?
И Эхо почему то стесняется привести точную цитату с сайта коммунальщиков. А ведь там стоит смайлик. Просто шутка. У города хорошее настроение, он живет ожиданием Праздника. А некоторые сайты пытаются найти негатив на ровном месте, даже там где его нет. И десятки маленьких пушистых неудачников радостно за ними подхватывают этот жалки вой.
Это шутка, господа, просто шутка )))
ihor_syvoryj 05 июля 2018 | 06:26
"- Нужно меньше пачкаться!
- А некоторые - языком умываются!" (С)
irakli_kvitsinia 05 июля 2018 | 06:34
Куда только Мизулина смотрит?!!