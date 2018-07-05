Совбез ООН проведёт сегодня внеочередное заседание по Сирии
Провести встречу попросили Швеция, сейчас она председатель Совбеза, и Кувейт. Они обеспокоены ситуацией с беженцами. Свои дома на юго-западе Сирии по разным данным покинули от 270 тысяч до 330 тысяч сирийцев. Заседание как сообщает Интерфакс пройдет в закрытом режиме. На нём как ожидается Управление по координации гуманитарных вопросов ООН выступит с докладом по поводу ситуации в провинции Дераа. Страны-участницы Совбеза ООН планируют обсудить меры для её улучшения. На юго-западе Сирии действует несколько зон деэскалации. Их создание год назад согласовали Россия, США и Иордания. Но в последние месяцы ситуация в регионе обострилась.
Сирийская оппозиция, а также радикальные исламисты при поддержке США пытаются создать автономию на юге Сирии, это может привести к расколу страны, заявили в российском МИДе. Правительственные сирийские войска две недели назад начали операцию в провинции Дераа. В том числе при помощи артиллерии и авиаударов.
Договорённости по южной зоне деэскалации предполагают, что в итоге на юге Турции не останется несирийских сил. «Поблажек террористам не будет», — дал понять вчера глава российского МИДа Сергей Лавров.
Комментарии1
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max3446 05 июля 2018 | 06:32
«Украинские военные на танках Т-64Б и боевых машинах пехоты разбили условного противника, который пытался высадиться на морском побережье Донбасса», — пишут украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Так, в районе проведения карательной операции прошли учения танкистов и экипажей бронемашин с боевыми стрельбами, передаёт пресс-служба штаба Объединённых оккупационных сил.
По информации штаба ООС, украинские каратели противостояли попыткам условного противника захватить с моря участок побережья в Приазовье. Всушники проводили манёвры на танках Т-64Б и БМП-1.
По легенде учений, некие силы пытались высадить десант на побережье Азовского моря, в результате чего танковую роту и механизированный взвод ВСУ подняли по тревоге.
В результате силы ООС «уничтожили силы противника, потопив его корабли», часть мишеней были надводными. судя по всему именно они и изображали вражеские «линкоры».
стрелять из танков по морю это конечно сильно. надо было еще рогатки взять и вверх популять уничтожив воздушную армаду условного противника ))) Бу га га, по столом от смеха ))