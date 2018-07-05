Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры. Об этом сообщил президент компании Владимир Воробьёв. Он оценил убыток, полученный во втором квартале этого года в 8-10 миллионов рублей.

По словам Воробьёва, об остановке деятельности компании речи не идёт, туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи.