Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры. Об этом сообщил президент компании Владимир Воробьёв. Он оценил убыток, полученный во втором квартале этого года в 8-10 миллионов рублей.
По словам Воробьёва, об остановке деятельности компании речи не идёт, туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи.
Комментарии2
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max3446 05 июля 2018 | 06:29
я думаю виноваты в этом ничтожество навральный и либеральная прозападная оппозиция, с них и надо спрашивать
sib_nsk 05 июля 2018 | 06:34
max3446: правильно, закрыть их нафиг. импортозамещение развивать надо. Туры в пермь продавать, где чемпионат России по метанию коровьих лепех проходит.