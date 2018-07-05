Нервно-паралитическое вещество «Новичок» стало причиной отравления двух человек в английском городе Эймсбери
Об этом объявил Скотленд-Ярд. Полиция пока не выяснила обстоятельства отравления. Пострадавшие британские подданные – мужчина и женщина – находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери.
Веществом «Новичок», как выяснилось в ходе расследования, в марте в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон считает, что к этому причастна Москва. В России причастность к отравлению Скрипалей отрицают.
Комментарии7
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max3446 05 июля 2018 | 06:18
фигня, тем более учитывая что заявление сделали лживые англосаксы
sib_nsk 05 июля 2018 | 06:31
max3446: Интересно кого опять наши потравили? бывший гэбист снова?
nelibermot19 05 июля 2018 | 06:37
Можно "поздравить" бриттов с появлением у них на раёне маньяка-одиночки, скорее всего бывшего или действующего сотрудника компании, где они бодяжат всю эту дрянь.
rus 05 июля 2018 | 06:33
max3446: ...фигня....
Путин не остановится пока не перетравит всю Англию, гадить не будет!
kazlevich1949 05 июля 2018 | 06:30
Ну, таки если считать, что Россия уже давно ( сами знаете с какого времени) является 51м штатом США и Владимир Владимирович при них эдакий "Наследник Путти", то на заявление Москвы, что Россия не причастна к отравлению Скрипалей, можно, пардон, "столовый прибор" положить... И поэтому когда Трамп заявляет, что Крым принадлежит России, то этому можно полностью верить!
sg90 05 июля 2018 | 06:35
У нас на заводе, в Советское время выпускающем очень интересные изделия, применялся один очень токсичный порошок, который добавляли в резиновые уплотнители, чтобы их не трогали грызуны и насекомые.. Очень секретный.. Так вот его с работы таскали домой для .. травли тараканов. Убийственная вещь! Они уходили на полгода не только из квартиры, но и из подъезда. Был побочный эффект. Домашние питомцы тоже уходили .. совсем.
Там как раз рядом заводик интересный. Может целью соседей были не Скрипали, а кот, который всех заипал в округе? Или хомячки? ))
Да не, шутка. Лживым английским ублюдкам не удастся такой версией прикрыться, когда всплывет правда о том, что это вещество было синтезировано на соседнем химзаводе..
max3446 05 июля 2018 | 06:44
уже сами англосаксы не верят англосаксим сми и их правительству после их лжи о России перед чемпионатом что тут пьяные медведи на балалайках ездят, а наши либерасты верят. загадка природы ))