В Москве накануне поздно вечером задержали сотрудников Театра.doc
В отделение после спектакля с улицы забрали десять человек. Это девять сотрудников и один молодой человек, который оказался в их компании, — рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская.
Позднее всех задержанных отпустили. Как рассказала «Эху» режиссёр театра Зарема Заутдинова, причину задержания полицейские толком так и не объяснили.
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