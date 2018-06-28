В Москве накануне поздно вечером задержали сотрудников Театра.doc

В отделение после спектакля с улицы забрали десять человек. Это девять сотрудников и один молодой человек, который оказался в их компании, — рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская.



Позднее всех задержанных отпустили. Как рассказала «Эху» режиссёр театра Зарема Заутдинова, причину задержания полицейские толком так и не объяснили.