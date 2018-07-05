Почти 80% россиян считают, что качество образования в России снизилось после введения в стране ЕГЭ

Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрошенные говорят, что школьников всего лишь «натаскивают» на решение тестов. Кроме того, ЕГЭ не позволяет учесть индивидуальные особенности детей. Число людей, которые считают, что из-за Единого госэкзамена ухудшилось качество образования, за последние годы выросло почти на 15%, сообщает РИА Новости.