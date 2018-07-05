Почти 80% россиян считают, что качество образования в России снизилось после введения в стране ЕГЭ
Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрошенные говорят, что школьников всего лишь «натаскивают» на решение тестов. Кроме того, ЕГЭ не позволяет учесть индивидуальные особенности детей. Число людей, которые считают, что из-за Единого госэкзамена ухудшилось качество образования, за последние годы выросло почти на 15%, сообщает РИА Новости.
Комментарии3
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kochar 05 июля 2018 | 05:55
Почти 20% россиян считают, что качество образования в России повысилось после введения в стране ЕГЭ.
Эти 20 дебилов из 100 казнокрады или из психушки?
j_partizan 05 июля 2018 | 06:06
Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а российские чиновники их повторяют.
j_partizan 05 июля 2018 | 06:10
Точнее: умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а российские чиновники повторяют чужие.