В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты и лайки в интернете
Декриминализацию статьи обсуждали накануне на совещании Общероссийского народного фронта. О том, что репосты и лайки не должны быть поводом для возбуждения уголовных дел заявил представитель Минкомсвязи, замдиректора департамента госполитики в области СМИ Арсений Недяк. С аналогичным мнением выступил и замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров. Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в июне был внесён в Госдуму. Верховный суд рекомендовал доработать этот документ.
Комментарии1
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yralez 05 июля 2018 | 05:39
Что это с ними ?
Конец света пришел.