Генпрокуратура Украины завела дело о премиях в «Нафтогазе» после победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже

Генпрокуратура Украины завела дело о премиях в «Нафтогазе» после победы над российской компанией «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает сайт «Украинские новости». Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате премий в размере 1% от суммы выигрыша – это более 45 миллионов долларов. В украинской компании пояснили, что сумму разделят примерно на 40 человек, размер премии будет зависеть от вклада в результат.