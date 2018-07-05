Генпрокуратура Украины завела дело о премиях в «Нафтогазе» после победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже
Генпрокуратура Украины завела дело о премиях в «Нафтогазе» после победы над российской компанией «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает сайт «Украинские новости». Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате премий в размере 1% от суммы выигрыша – это более 45 миллионов долларов. В украинской компании пояснили, что сумму разделят примерно на 40 человек, размер премии будет зависеть от вклада в результат.
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