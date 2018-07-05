Двое британцев, попавших в больницу Солсбери, были отравлены веществом «Новичок»
Это объявил Скотленд-Ярд. Оба пострадавших – мужчина и женщина – находятся в критическом состоянии. Пока неизвестно, как они подверглись воздействию вещества и связан ли этот случай с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МВД Великобритании сегодня будет созвано заседание чрезвычайного комитета. Напомню, в отравлении Скрипалей Лондон винит Россию. Москва свою причастность отрицает.
Комментарии10
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vbgolub 05 июля 2018 | 05:33
Отвлекающий маневр Кремля?
putimuti 05 июля 2018 | 05:49
vbgolub: В этом нет сомнения. Никому кроме Путина не выгодно в разгар скандала с отравлением Скрипалей еще одно отравление людей, не имеющих никакого отношения к России. А Путин теперь может сказать "вот видите, мы тут ни при чем, они сами травят своих граждан".
ura_russians 05 июля 2018 | 06:05
putimuti:
да да
боевые коты спецназа гру травят сраную бриташку газом «дурачок»
splin2 05 июля 2018 | 05:55
vbgolub:Отвлекающий маневр Кремля? //
То ли отвлекающий, то ли привлекающий.))
А решение президента Владимира Путина о присвоении российским танковым полкам названий в честь городов Украины. .Это тоже маневр ?!
ura_russians 05 июля 2018 | 06:07
splin2:
Украина возникла 27 лет назад, а тем русским городам под 1000 лет
ionessi 05 июля 2018 | 06:09
vbgolub:
Скорее, не Кремля, а "западных партнеров". Отвлекающий внимание от успешного проведения ЧМ в России, от успешного выступления самой сборной России, а также осложняющий атмосферыу перед встречей Трампа и Путина. которой в Европе опасаются из-за того, что Трамп будет обаян Путиным, разозленным на Европу из-за саммита НАТО. Чтобы закрыть Траму возможность для принятия эмоциональных, спонтанных решений.
sg90 05 июля 2018 | 06:15
vbgolub:
От чего? От твоих тупых комментариев: ))
Шутка, повторенная дважды, сыграет с лживыми английскими ублюдками злую шутку. В следующий раз Путин может открыто зайти в парламент, влить сТервозе в рот что-нибудь из пробирки спокойно уйти и все равно никто не поверит изовравшимся островитянам ))
hrzn877 05 июля 2018 | 05:49
По предварительной версии, эта пара не имела никакого отношения ни к России, ни к шпионам, самые обычные жители соседнего пригорода, приехавшие на экскурсию. Полиция думает, что каким-то образом чисто случайно они физически контактировали с остатками "новичка", т.к. гуляли неподалёку от дома Скрипаля.
kochar 05 июля 2018 | 05:52
Я так понял этого новичка заблаговременно до хрена завезли.
Там же казнокрадов тоже до хрена окопалось.
rash 05 июля 2018 | 06:08
Таки операция прикрытия.