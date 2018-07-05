Независимый топливный союз собирается судиться из-за отчёта о недоливе бензина на заправках
Организация не исключает, что будет подан иск против Федерации автовладельцев России, сообщает РБК. Накануне в Федерации рассказали, что более 75 процентов проверенных ею заправок недоливают топливо. В союзе говорят, что проблема существует, но не в таких масштабах. Организация полагает, что было проведено недостаточно качественное исследование.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
marina27 05 июля 2018 | 05:39
95???
j_partizan 05 июля 2018 | 05:40
Организация полагает, что было проведено недостаточно качественное исследование
___________
Что верно, то верно - надо проверить ещё и качество топлива.
kochar 05 июля 2018 | 05:48
К гадалке не ходи,а суд эти твари выиграют.
rash 05 июля 2018 | 06:03
Приезжаешь на АЗС на резерве, заливаешь до полного, к оплате - больше объёма бака. Проблема действительно существует, и действительно не в таких масштабах, в ещё больших, этак 99,99%.